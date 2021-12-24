Происшествия

сегодня, 09:36

В Липецке задержана семья обнальщиков

7 2463
#отмывание денег #
1

Полицейские считают, что житель Липецка, его жена и ее сестра получили незаконный доход в 19 миллионов рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Липецка, его жены и её сестры по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Как сообщает «МВД Медиа», оперативниками управления экономической безопасности областного УМВД установлено, что с марта 2019 года по май 2021 года подозреваемые занимались обналичиванием денег с использованием 14 фиктивных организаций.

«Фирмы оформлялись на жителей области, которым за регистрацию выплачивалась фиксированная плата. После постановки на учёт в налоговой инспекции реальной финансово-хозяйственной деятельности компании не вели, все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам, которые использовали их для своей незаконной деятельности. Клиенты перечисляли этим фирмам для обналичивания определённые суммы по формальным основаниям – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. Фактически такие услуги «заказчикам» не оказывались», - сообщает «МВД Медиа».

По версии полиции, таким образом участники организованной группы заработали свыше 19 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела полицейскими при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях.

Изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на различных лиц, 32 телефона и иные предметы, которые являются доказательствами в уголовном деле.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
7 2463
#отмывание денег #
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Джон Ленин

16 минут назад
Правильно сделали что СОБР с собой взяли, а то эти две сестрёнки могли оперативникам из управления экономической безопасности по щам накостылять......
ответить

.

28 минут назад
Биомасса,да никто не пострадал от их деятельности!помогали людям обналичивать свои деньги,за определённое вознаграждение!потому что сейчас получить свои же деньги,большая проблема,с большими процентами по их снятию!
ответить

Зритель тв

29 минут назад
Что тама на Украине?
ответить

хто

46 минут назад
Биомасса, российский рубль
ответить

Роберт

47 минут назад
Биомасса, Царство-Государство
ответить

И кто же те самые клиенты,

48 минут назад
которые обналичивали деньги через эти подставные фирмы? Поймали исполнителей, а кто же заказчики?
ответить

Биомасса

сегодня, 09:57
А кто пострадал от их деятельности?
ответить

Еще в рубрике

Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей
#мошенничество
6
Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей

42 минуты назад

Происшествия
В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»
#МЧС #пожар
1
В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»

43 минуты назад

Происшествия
Перед Новым годом в Липецке нашли «Хеннесси» без акцизов и специальных марок
#торговля #алкоголь #сигареты
2
Перед Новым годом в Липецке нашли «Хеннесси» без акцизов и специальных марок

58 минут назад

Происшествия
В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель
#авария #ДТП
2
В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель

сегодня, 09:01

Происшествия
В Липецке от огнестрельного ранения умер 31-летний мужчина: к дому убийцы привела собака
#убийство
59
В Липецке от огнестрельного ранения умер 31-летний мужчина: к дому убийцы привела собака

вчера, 15:45

Происшествия
Чудом остался жив — липчанин начал переходить дорогу перед автобусом на красный сигнал светофора
#ДТП #автобус
27
Чудом остался жив — липчанин начал переходить дорогу перед автобусом на красный сигнал светофора

вчера, 15:31

Происшествия