В Липецке задержана семья обнальщиков

Полицейские считают, что житель Липецка, его жена и ее сестра получили незаконный доход в 19 миллионов рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Липецка, его жены и её сестры по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».



Как сообщает «МВД Медиа», оперативниками управления экономической безопасности областного УМВД установлено, что с марта 2019 года по май 2021 года подозреваемые занимались обналичиванием денег с использованием 14 фиктивных организаций.



«Фирмы оформлялись на жителей области, которым за регистрацию выплачивалась фиксированная плата. После постановки на учёт в налоговой инспекции реальной финансово-хозяйственной деятельности компании не вели, все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам, которые использовали их для своей незаконной деятельности. Клиенты перечисляли этим фирмам для обналичивания определённые суммы по формальным основаниям – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. Фактически такие услуги «заказчикам» не оказывались», - сообщает «МВД Медиа».



По версии полиции, таким образом участники организованной группы заработали свыше 19 миллионов рублей.



В рамках уголовного дела полицейскими при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях.



Изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на различных лиц, 32 телефона и иные предметы, которые являются доказательствами в уголовном деле.



В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

