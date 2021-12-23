Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших

В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев коронавирусной инфекции, 464 человека из ранее заболевших выздоровели, 14 человек от COVID-19 умерли.



Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 82 411 человек, 75 793 из них выздоровели, 2 710 человек от COVID-19 умерли.



В России за сутки выявлено 25 667 случаев заболевания, 41 645 человек выздоровели, 1 002 человека от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 10 318 650 жителей страны, 9 139 166 из них выздоровели, 301 271 человек от COVID-19 умер.



