Коронавирус

сегодня, 12:27

Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших

7 667
#коронавирус
1
Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших
В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев коронавирусной инфекции, 464 человека из ранее заболевших выздоровели, 14 человек от COVID-19 умерли.

Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 82 411 человек, 75 793 из них выздоровели, 2 710 человек от COVID-19 умерли. 

В России за сутки выявлено 25 667 случаев заболевания, 41 645 человек выздоровели, 1 002 человека от COVID-19 умерли. 

С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 10 318 650 жителей страны, 9 139 166 из них выздоровели,  301 271 человек от COVID-19 умер. 

7 667
#коронавирус
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну,раз так

3 минуты назад
Пора уже начинать готоаиться к фестивалю на лысом острове с Дробышем.
ответить

горожанин

51 минуту назад
не пойму зачем нам эта ежедневная статистика? кому она вообще нужна? как сводки с места боевых действий.
ответить

Дмитрий

52 минуты назад
Снижается заболеваемость или выявляемость?
ответить

житель

сегодня, 12:44
Если число заболевших уменьшилось в два раза, а умирающих увеличивается, то что бы это значило.
ответить

Ооо 14 новые цифры выучили

сегодня, 12:38
Теперь будут пугать. Всё в комментариях их оплевали и они решили писать назло больше. Статистика на заказ не дорого. Цена совесть
ответить

Цель и смысл всего происходящего

сегодня, 12:38
--- уж очень жирными намёками заявлено, что в связи с той жуткой опасностью, что несет человечеству "омикрон", нужна массовая ревакцинация. Значит грядет массовое обнуление всех кодов и сертификатов выданных до этого. И настоящих и купленных у предприимчивых сограждан. И на этот раз уже думаю, так просто купить ничего не удастся. Первоначальная халява и бардак, просто входила в их планы. Им надо было, что бы как можно больше народа просто приняло правила игры. Попробовало как же все таки хорошо жить "послушным", пусть и с поддельным сертификатом.
ответить

Гость

сегодня, 12:32
Время фестивалей
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли
#коронавирус
10
За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли

вчера, 11:51

Коронавирус
Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области
#коронавирус
15
Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области

21.12.2021 16:53

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли
#коронавирус
16
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли

21.12.2021 11:44

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек от CO...
#коронавирус
32
За сутки в Липецкой области выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек от CO...

19.12.2021 11:10

Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
#коронавирус #статистика
43
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

18.12.2021 11:33

Общество
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?
#коронавирус
35
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?

18.12.2021 08:59

Общество