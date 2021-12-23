Коронавирус
сегодня, 12:27
Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших
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В Липецкой области за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев коронавирусной инфекции, 464 человека из ранее заболевших выздоровели, 14 человек от COVID-19 умерли.
Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 82 411 человек, 75 793 из них выздоровели, 2 710 человек от COVID-19 умерли.
В России за сутки выявлено 25 667 случаев заболевания, 41 645 человек выздоровели, 1 002 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 10 318 650 жителей страны, 9 139 166 из них выздоровели, 301 271 человек от COVID-19 умер.
Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 82 411 человек, 75 793 из них выздоровели, 2 710 человек от COVID-19 умерли.
В России за сутки выявлено 25 667 случаев заболевания, 41 645 человек выздоровели, 1 002 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 10 318 650 жителей страны, 9 139 166 из них выздоровели, 301 271 человек от COVID-19 умер.
7 667
Ну,раз так
горожанин
Дмитрий
житель
Ооо 14 новые цифры выучили
Цель и смысл всего происходящего
Гость