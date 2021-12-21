Им пока рано, но очень хочется…

Уникальный новый формат общения со школьниками продвигает ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского. Это не сложные и долгие лекции, не многочасовые научные конференции и даже не концерт студенческой самодеятельности. Это – возможность немного разобраться в себе, в своих желаниях и намерениях, в том, что нравится и к чему тянет.

Проект «Юниверсум» - это не просто увлекательный квест для школьников, организованный университетом, это возможность немного побыть студентом, пройти по коридорам, посидеть в аудиториях, почувствовать особую атмосферу высшего учебного заведения.

На старте ребята получают маршрутный лист, выбирают капитана и отправляются в путь. Шесть станций - это шесть разных институтов Липецкого педуниверситета , каждый со своим характером и особенностями. В течение двух часов команды решают задачи по филологии, штурмуют вопросы истории и обществознания, знакомятся с техническими изобретениями и их создателями, делают географические открытия, ставят химические опыты, общаются с психологами, танцуют, поют и даже проходят физиологическое тестирование.

Участников «Юниверсума» ожидают не только интересные и веселые викторины, интеллектуальные конкурсы, интерактивные игры, но и знакомство со студентами и преподавателями, экскурсии по аудиториям и лабораториям, фотоконкурс и обязательное душевное чаепитие. А главное, что атмосфера «Юниверсума» очень неофициальная и открытая для общения, чтобы школьники, не стесняясь, могли задать любой вопрос, поговорить со студентами, преподавателями, посоветоваться, посмеяться.

Старшеклассники нескольких школ города, которые побывали на «Юниверсуме», говорят, что это очень комфортный и интересный вариант знакомства с вузом. Ведь всего за несколько часов ребята узнали, увидели и почувствовали то, что каждому было важно и нужно.

ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского приглашает старшеклассников школ города и области посетить университет и познакомиться с ним поближе. Для этого представителям администрации школы можно позвонить по номеру телефона: 566-766 или написать на priem@lspu-lipetsk.ru

PR

