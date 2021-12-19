Общество

сегодня, 16:01

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

5 2040
#отключение воды
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
20 декабря с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на сетях потребителя по заявке OОО «Стройспецмонтаж» отключат холодную воду в доме № 19а по проспекту Победы.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останутся потребители дома № 8а на бульваре Шубина.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы — ЛГЭК будет устранять утечку на участке.

С 10:00 до 20:00 из-за определения места утечки на водоводе ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в доме № 10 по улице Механизаторов.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Литейной, Пожарского, Стасова, Арсеньева из-за ремонта водовода.

С 10:00 до 13:00 ЛГЭК будет проводить работы по замене приборов учета электроэнергии на ВНСП № 92 — холодной воды не будет на верхних этажах в доме № 57б по улице Московской.

С 12:00 до 15:00 для замены приборов учета электроэнергии на ВНСП № 13 ограничат подачу холодной воды жителям верхних этажей дома № 71 по улице Московской. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 09:00 до 15:00 для ревизии обратного клапана на н/а № 1, на ЦТП № 2 «ул. 40 лет Октября» отключат горячее водоснабжение в доме № 32 по улице Дружбы.

С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях «Липецкэнерго» временно приостановит подачу электроэнергии в дома № 3/1, 3/2, 5/1 по улице Терешковой.
5 2040
#отключение воды
2

Комментарии (5)

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Гость

сегодня, 19:08
Шо, опять ?
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123

сегодня, 19:00
а летом чем занимались
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Сварщик с трассы

сегодня, 18:20
Так вод почему трубы рвутся как бумага. На фото левая труба и правая одним деаметром а стенки разные. Одна из СССР а другая не КОНДИЦИЯ.
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Селянин

сегодня, 16:35
Смотрю,как о Вас заботися власть,как переживает,что бы у Вас всё было нормально.
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Гость

сегодня, 16:28
Новый год скоро, а мы все протечки чиним
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