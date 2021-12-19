На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

20 декабря с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на сетях потребителя по заявке OОО «Стройспецмонтаж» отключат холодную воду в доме № 19а по проспекту Победы.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останутся потребители дома № 8а на бульваре Шубина.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы — ЛГЭК будет устранять утечку на участке.



С 10:00 до 20:00 из-за определения места утечки на водоводе ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в доме № 10 по улице Механизаторов.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Литейной, Пожарского, Стасова, Арсеньева из-за ремонта водовода.



С 10:00 до 13:00 ЛГЭК будет проводить работы по замене приборов учета электроэнергии на ВНСП № 92 — холодной воды не будет на верхних этажах в доме № 57б по улице Московской.



С 12:00 до 15:00 для замены приборов учета электроэнергии на ВНСП № 13 ограничат подачу холодной воды жителям верхних этажей дома № 71 по улице Московской.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 15:00 для ревизии обратного клапана на н/а № 1, на ЦТП № 2 «ул. 40 лет Октября» отключат горячее водоснабжение в доме № 32 по улице Дружбы.



С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях «Липецкэнерго» временно приостановит подачу электроэнергии в дома № 3/1, 3/2, 5/1 по улице Терешковой.