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вчера, 19:21
Устроившего взрыв в монастыре перевели в больницу в Подольске
Устроившего взрыв в монастыре в Серпухове перевели в больницу в Подольске. По данным РЕН ТВ, его доставили в медучреждение авиацией. Врачи оценивают состояние Струженкова как стабильное. Он находится в сознании и идет на поправку.
13 декабря около 8 утра 18-летний воспитанник православной гимназии взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. В результате пострадали 10 человек.
В ГУ МВД Подмосковья заявили, что взрыв на территории монастыря в Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова, сообщает РЕН ТВ.
Были госпитализированы семеро детей в возрасте от 11 до 17 лет. Так, один мальчик получил рваные раны бедер, ожоги, также у него инородное тело в бедре. Еще один мальчик и девочка - сотрясение головного мозга. У другого подростка - ожог, у еще одного - баротравма. Также один мальчик получил ссадины, а у девочки - ситуационная реакция на стресс.
Еще трое детей с баротравмами и ушибами будут лечиться амбулаторно. Помимо этого, был госпитализирован и сам напавший.
По данным издания, подозреваемый увлекался пиротехникой, при этом своему отцу он говорил, что якобы собирал петарды на Новый год. Родители юноши в разводе, он жил то с матерью, то с отцом. У молодого человека есть также отчим. По одной из версий, у парня, который выпустился из гимназии в прошлом году, был конфликт с учениками. Эта информация проверяется.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
13 декабря около 8 утра 18-летний воспитанник православной гимназии взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. В результате пострадали 10 человек.
В ГУ МВД Подмосковья заявили, что взрыв на территории монастыря в Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова, сообщает РЕН ТВ.
Были госпитализированы семеро детей в возрасте от 11 до 17 лет. Так, один мальчик получил рваные раны бедер, ожоги, также у него инородное тело в бедре. Еще один мальчик и девочка - сотрясение головного мозга. У другого подростка - ожог, у еще одного - баротравма. Также один мальчик получил ссадины, а у девочки - ситуационная реакция на стресс.
Еще трое детей с баротравмами и ушибами будут лечиться амбулаторно. Помимо этого, был госпитализирован и сам напавший.
По данным издания, подозреваемый увлекался пиротехникой, при этом своему отцу он говорил, что якобы собирал петарды на Новый год. Родители юноши в разводе, он жил то с матерью, то с отцом. У молодого человека есть также отчим. По одной из версий, у парня, который выпустился из гимназии в прошлом году, был конфликт с учениками. Эта информация проверяется.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.