Липецкая вечЁрка: оторванная рука, видео елецкой трагедии и переполох в университете

Сегодня, 17 декабря, пьяный мужчина устроил переполох в ЛГПУ, сообщив в полицию о стрельбе в университете, попавший под поезд в Липецке лишился кисти руки, а из опубликованного видео трагедии в Ельце стало ясно, что 11-летний мальчик сам шагнул на некрепкий лед Петровского пруда.





Самой читаемой новостью сегодня стали подробности вчерашнего ЧП в Ельце, где в пруду Петровского парка утонул 11-летний школьник. Сегодня появилась видеозапись случившегося (см.). Спасатели подняли тело ребенка с глубины пять метров.

Комментируя эту новость, кто-то предложил оградить пруд забором, но другие резонно возражали: оградить берега всех водоемов невозможно, а дети… Они, к сожалению, склонны забывать предупреждения родителей и педагогов. Вот и не проходит и года без зимних ЧП на водоемах в нашей области.

Сегодняшний день был богат на ЧП и криминал. Так, В Липецке у железнодорожных путей нашли окровавленного мужчину с характерными травмами попадания под поезд. «У станции «Чугун-2» 33-летнему липчанину оторвало кисть». Он жив, доставлен в больницу. Возможно, его соседями по палате будут водители «МАЗа» и «КамАЗа», жертвы вчерашней жуткой аварии – «В столкновении двух грузовиков пострадали оба водителя». А вот сидевшему за рулем 28-летнему водителю «Ауди» не довелось остаться в живых после ДТП в селе Кривополянье с участием грузовика.

Утром «Пьяный липчанин сообщил о стрельбе в ЛГПУ». Но никакой стрельбы не было. 44-летний «звонарь» был доставлен в отдел полиции, где не смог объяснить, зачем он это сделал. Скоро мы узнаем о покаянии звонившего и том, как на это посмотрит суд.

Также будет интересно узнать, какой приговор вынесут хакеру, взломавшего страницу молодого человека и завладевшего размещенными там «не для посторонних глаз» фотографиями. «Липчанина шантажировали снимками из «ВКонтакте» – за то, чтобы дискредитирующие снимки не были разосланы по друзьям и родственникам, рэкетир потребовал у жертвы 3 тысячи рублей. Наказание за такое преступление – до 4-х лет лишения свободы.

Под суд вскоре пойдет и 30-летний Сергей Кретов, у которого при обыске нашли переделанный под стрельбу травматическими патронами сигнальный пистолет МР-371. Куда с пистолетом ходил этот товарищ, можно прочитать в публикации «Разборки в стиле 90-х: вооруженные посетители со стрельбой прорывались в липецкое кафе».

Сегодня «Председателем липецкого облизбиркома стал Сергей Елманов», бывший начальник областного управления внутренней политики. А его заместителем – Иван Погорелов. Так решили члены этой организации на тайном голосовании. Если итоги этих выборов утвердит глава ЦИК России Элла Памфилова, то какие-нибудь следующие выборы проведет уже обновленный облизбирком (напомним, что его герой десятка скандалов, бессменный на протяжении 15 последних лет председатель Юрий Алтухов в начале октября ушел в отставку).