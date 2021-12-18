Общество

вчера, 20:43

Липецкая вечЁрка: оторванная рука, видео елецкой трагедии и переполох в университете

3 3816
#вечЁрка
6
Липецкая вечЁрка: оторванная рука, видео елецкой трагедии и переполох в университете

Сегодня, 17 декабря, пьяный мужчина устроил переполох в ЛГПУ, сообщив в полицию о стрельбе в университете, попавший под поезд в Липецке лишился кисти руки, а из опубликованного видео трагедии в Ельце стало ясно, что 11-летний мальчик сам шагнул на некрепкий лед Петровского пруда.

Самой читаемой новостью сегодня стали подробности вчерашнего ЧП в Ельце, где в пруду Петровского парка утонул 11-летний школьник. Сегодня появилась видеозапись случившегося (см. «Трагедия в Ельце: мальчик выбежал на лед и сразу провалился в воду»). Спасатели подняли тело ребенка с глубины пять метров.

Комментируя эту новость, кто-то предложил оградить пруд забором, но другие резонно возражали: оградить берега всех водоемов невозможно, а дети… Они, к сожалению, склонны забывать предупреждения родителей и педагогов. Вот и не проходит и года без зимних ЧП на водоемах в нашей области.

Сегодняшний день был богат на ЧП и криминал. Так, В Липецке у железнодорожных путей нашли окровавленного мужчину с характерными травмами попадания под поезд. «У станции «Чугун-2» 33-летнему липчанину оторвало кисть». Он жив, доставлен в больницу. Возможно, его соседями по палате будут водители «МАЗа» и «КамАЗа», жертвы вчерашней жуткой аварии – «В столкновении двух грузовиков пострадали оба водителя». А вот сидевшему за рулем 28-летнему водителю «Ауди» не довелось остаться в живых после ДТП в селе Кривополянье с участием грузовика.

Утром «Пьяный липчанин сообщил о стрельбе в ЛГПУ». Но никакой стрельбы не было. 44-летний «звонарь» был доставлен в отдел полиции, где не смог объяснить, зачем он это сделал. Скоро мы узнаем о покаянии звонившего и том, как на это посмотрит суд.

Также будет интересно узнать, какой приговор вынесут хакеру, взломавшего страницу молодого человека и завладевшего размещенными там «не для посторонних глаз» фотографиями. «Липчанина шантажировали снимками из «ВКонтакте» – за то, чтобы дискредитирующие снимки не были разосланы по друзьям и родственникам, рэкетир потребовал у жертвы 3 тысячи рублей. Наказание за такое преступление – до 4-х лет лишения свободы.

Под суд вскоре пойдет и 30-летний Сергей Кретов, у которого при обыске нашли переделанный под стрельбу травматическими патронами сигнальный пистолет МР-371. Куда с пистолетом ходил этот товарищ, можно прочитать в публикации «Разборки в стиле 90-х: вооруженные посетители со стрельбой прорывались в липецкое кафе».

Сегодня «Председателем липецкого облизбиркома стал Сергей Елманов», бывший начальник областного управления внутренней политики. А его заместителем – Иван Погорелов. Так решили члены этой организации на тайном голосовании. Если итоги этих выборов утвердит глава ЦИК России Элла Памфилова, то какие-нибудь следующие выборы проведет уже обновленный облизбирком (напомним, что его герой десятка скандалов, бессменный на протяжении 15 последних лет председатель Юрий Алтухов в начале октября ушел в отставку).

 

3 3816
#вечЁрка
6

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Паша

сегодня, 11:27
Ну что-то надо сделать чтобы дети не тонули... Если не забор то может временные знаки ставить? Или чтобы учителя разъяснения в школе проводили. Это трагедия.
ответить

Ольга

сегодня, 08:32
Брежнев, и что? Тогда дети не катались на тонком льду и не тонули? Болтун!
ответить

Брежнев

сегодня, 01:00
Я помню ещё те времена, когда каждый год 1 сентября в каждый класс заходил инспектор ГАИ и рассказывал как вести себя на дороге, как перед каждыми каникулами учителям сами дети ! на классном часе рассказывали как правильно вести себя на улице, особенно зимой!
ответить

Еще в рубрике

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
1
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

13 минут назад

Общество
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
#коронавирус #статистика
5
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

сегодня, 11:33

Общество
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?
#коронавирус
8
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?

сегодня, 08:59

Общество
В субботу на Тракторном не будет холодной воды
#отключения
11
В субботу на Тракторном не будет холодной воды

вчера, 21:02

Общество
Николай Чебыкин: «Липецк надо промыть»
#Николай Чебыкин #юбилей #Липецк
185
Николай Чебыкин: «Липецк надо промыть»

вчера, 17:56

Общество
Они взяли все в свои руки и начали работать
#центр занятости #биржа труда
21
Они взяли все в свои руки и начали работать

вчера, 16:50

Общество