Общество

сегодня, 21:03

В елецкой колонии заключённые квасят капусту «на всю братву»

4 658
#УФСИН #трудоустройство
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В елецкой колонии заключённые квасят капусту «на всю братву»

Осужденные квасят капусту для таких же заключенных других колоний Липецкой области, но  в рамках госконтракта

Сразу двух зайцев убили в УФСИН России по Липецкой области – и заключенных заняли, и других осужденных накормили «витаминной бомбой» - квашенной капустой. 

Как сообщили в УФСИН, между колонией №3 Ельца и управлением, заключен государственный контракт на поставку капусты квашеной.

- В рамках контракта в исправительные учреждения области для питания осуждённых в ноябре текущего года запланировано поставить 65 тонн капусты квашеной, на общую сумму более 2,6 миллионов рублей.  Производство капусты квашеной позволило дополнительно трудоустроить осужденных в количестве 5 человек, обеспечив их заработной платой не ниже МРОТ, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

4 658
#УФСИН #трудоустройство
1

Комментарии (4)

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Дед

40 минут назад
Смотрел на днях про тюрьму в Норвегии так там работают с 8до 15:00 и зарплата 1600 долларов.
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Калькулятор

сегодня, 21:33
40 руб/кг ?
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правда

сегодня, 21:27
я вот думаю,может сесть.хоть квашеной поем!!!)))))))))))))))))
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Гостья1

сегодня, 21:26
Не хватает дворников,уборщиц в УК. Может и дворы с подъездами доверить убирать. Не все же злостные преступники.
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