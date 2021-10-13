В елецкой колонии заключённые квасят капусту «на всю братву»

Осужденные квасят капусту для таких же заключенных других колоний Липецкой области, но в рамках госконтракта

Сразу двух зайцев убили в УФСИН России по Липецкой области – и заключенных заняли, и других осужденных накормили «витаминной бомбой» - квашенной капустой.



Как сообщили в УФСИН, между колонией №3 Ельца и управлением, заключен государственный контракт на поставку капусты квашеной.



- В рамках контракта в исправительные учреждения области для питания осуждённых в ноябре текущего года запланировано поставить 65 тонн капусты квашеной, на общую сумму более 2,6 миллионов рублей. Производство капусты квашеной позволило дополнительно трудоустроить осужденных в количестве 5 человек, обеспечив их заработной платой не ниже МРОТ, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.



