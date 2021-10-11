Происшествия
30 минут назад
Подозреваемого в превышении должностных полномочий полицейского отпустили из-под стражи
Проверка сообщения о возможном мошенничестве обернулась уголовным делом в отношении самого полицейского.
Напомним, в Липецке по подозрению в превышении должностных полномочий задержан 33-летний старший уполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Липецку.
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ.
По версии следствия, 7 октября сотрудник полиции, специализирующийся на раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на территории садоводческого товарищества «Металлург-3» в рамках проверки сообщения о возможном мошенничестве, подверг избиению 34-летнего жителя Липецка, нанеся ему удары руками и ногами по голове, после чего доставил его в отдел полиции, где продолжил избиение в служебном кабинете, и под угрозой дальнейшего причинения телесных повреждений стал вымогать у него 20 тысяч рублей. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.
Сегодня в Левобережном суде Липецка полицейскому избиралась мера пресечения на время следствия. Как сообщили GOROD48 в суде, в результате полицейского отпустили из-под стражи, в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий.
Запрет определенных действий - мера пресечения по решению суда, которая отличается более мягким режимом ограничений. Запрет определенных действий заключается в возложении на подозреваемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов.
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ.
По версии следствия, 7 октября сотрудник полиции, специализирующийся на раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на территории садоводческого товарищества «Металлург-3» в рамках проверки сообщения о возможном мошенничестве, подверг избиению 34-летнего жителя Липецка, нанеся ему удары руками и ногами по голове, после чего доставил его в отдел полиции, где продолжил избиение в служебном кабинете, и под угрозой дальнейшего причинения телесных повреждений стал вымогать у него 20 тысяч рублей. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.
Сегодня в Левобережном суде Липецка полицейскому избиралась мера пресечения на время следствия. Как сообщили GOROD48 в суде, в результате полицейского отпустили из-под стражи, в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий.
Запрет определенных действий - мера пресечения по решению суда, которая отличается более мягким режимом ограничений. Запрет определенных действий заключается в возложении на подозреваемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов.
Алексей
Законник
Правда