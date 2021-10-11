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Липецкая вечЁрка: QR-коды в кафе и ресторанах, задержание полицейского и лайфхак с транспортной картой

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#вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: QR-коды в кафе и ресторанах, задержание полицейского и лайфхак с транспортной картой

Сегодня, 11 октября, стало известно, что для посещения кафе и ресторанов вводят систему QR-кодов, в Липецке задержали полицейского за применение силы, и GOROD48 советует, что надо делать, если водитель не принимает льготную транспортную карту.

В рестораны и кафе на этой неделе начнут пускать по QR-коду сертификата о вакцинации и документу, удостоверяющему личность. Правда, работать такая система будет в тестовом режиме. Об этом сегодня заявили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемией.

В областном управлении потребительского рынка и ценовой политики GOROD48 разъяснили, что требовать наличие QR-кодов начнут после внесения соответствующего изменения в антиковидное постановление: при входе в кафе или ресторан у посетителей будут сканировать QR-код с помощью смартфона. Тогда же чиновники начнут проверки выполнения этих требований.

 — А в пивнушки тоже по коду? — волнуется комментатор.

12 октября врачи, выезжающие на домашние вызовы, получат экспресс-тесты на антигены к коронавирусу, чтобы оперативнее ставить диагноз и выдавать липчанам необходимые лекарства. Это позволит быстрее начинать лечение, а больные будут меньше контактировать с еще здоровыми. Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 главный санитарный врач региона Владимир Бондарев назвал  крайне неблагополучной.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 282 новых случая COVID-19.

Облздрав  выпустил памятку, как распознать у себя коронавирусную инфекцию и что делать больному. В частности, там есть такой пассаж: врач вызванный на дом, должен прийти к больному или связаться  с ним в течение суток. Этот ответ вызвал недовольство комментаторов, которые, видимо, на собственном опыте убедились, что врач «так быстро» объявляется далеко не всегда.

 — Красиво, да не правда. Вызывали терапевта из поликлиники в понедельник утром, пришёл в четверг вечером. Вот и 24 часа идёт! — написал комментатор.

В Липецке задержали полицейского по подозрению в применении силы. Он расследовал дело о мошенничестве: двое мужчин обещали сделать пенсионеру забор, но работу так и не начали. Оперативник уголовного розыска встретился с подрядчиками, произошел конфликт, который вылился в уголовное дело уже в отношении полицейского.

И странная ситуация получилась, комментаторы GOROD48, которые не особо жалуют полицейских, в большинстве встали на сторону сотрудника УМВД.

 — Полицейского оправдать! Сейчас таких неравнодушных полицейских очень мало. Коллеги полицейского — поддержите! Пенсионеры, не связывайтесь с цыганами, там мало порядочных, а если уж старшее поколение обманывать не стыдно, то о чем можно с ними договариваться? И запомните, платят после, а не до оказания услуги. В пример, когда только пришел на работу, много кому сразу аванс дали? — написал Гость.

Сегодня в Левобережном суде полицейскому  избирали меру пресечения на время следствия. Суд отпустил его из-под стражи, запретив определённые действия.

Что делать, если водитель не принимает транспортную карту? GOROD48 рассказал, куда,  можно жаловаться, если в транспорте пассажиру отказывают в льготном проезде. Напомним, из-за различных проблем с середины сентября действует «аварийная» система оплаты проезда. 

 — В городе люди нервничают по поводу возврата денег, но почему-то от властей нет никакой реакции, — написал Липецк (информацию о возврате денег власти обещают сообщить позже).

Кстати, оплачивать нужно не только свой проезд, но и проезд животных. Расценки такие же, что и у людей, льгот у четвероногих нет (хоть тут без проблем с льготным проездом).

И немного хороших новостей на вечер. В Липецкую область придет потепление. В ближайшие дни температура воздуха днем может повыситься до +20 градусов, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А завтра в Липецке до +15.
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#вечЁрка
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