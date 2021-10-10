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Тиктокер спрыгнул с моста в Пскове ради фото
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22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского, чтобы сделать красивые кадры, пишет Комсомольская Правда.
Все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.
Молодой человек не пострадал лишь благодаря оперативности спасателей, находившихся близко к месту происшествия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти парня: старший смены спрыгнул в воду в след за молодым человеком и вытащил его на берег.
Сейчас молодой человек находится в полиции. Детали инцидента выясняются.
Все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.
Молодой человек не пострадал лишь благодаря оперативности спасателей, находившихся близко к месту происшествия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти парня: старший смены спрыгнул в воду в след за молодым человеком и вытащил его на берег.
Сейчас молодой человек находится в полиции. Детали инцидента выясняются.
1 209
Леонид