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Тиктокер спрыгнул с моста в Пскове ради фото

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22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского, чтобы сделать красивые кадры, пишет Комсомольская Правда.

Все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.

Молодой человек не пострадал лишь благодаря оперативности спасателей, находившихся близко к месту происшествия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти парня: старший смены спрыгнул в воду в след за молодым человеком и вытащил его на берег.

Сейчас молодой человек находится в полиции. Детали инцидента выясняются.
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Комментарии (1)

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Леонид

40 минут назад
Из-за дурака вполне мог пострадать хороший человек, который кинулся его спасать.
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