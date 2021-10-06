Происшествия

29 минут назад

В Липецком районе горели 700 квадратных метров травы

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#УГПСС #пожар
В Липецком районе горели 700 квадратных метров травы

Пожар вспыхнул между селами Большая Кузьминка и Филатовка.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, сегодня в 11:30 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №32 села Никольское Липецкого района поступило сообщение от местного жителя о возгорании сухой травы в поле между селами Большая Кузьминка и Филатовка Липецкого района.

Личный состав поста оперативно прибыл на место пожара и потушил возгорание на площади 700 квадратных метров.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в осенний период: не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения с мобильного «101» или «112», дежурный Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области 8 (47471) 70-38-01.

Фото- ugpss48.ru
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#УГПСС #пожар

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