сегодня, 09:58
«Рено» врезался бордюр и столб
За сутки на дорогах Липецкой области один человек получил травмы.
5 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3428 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей.
1
Как так, то...
Так вот ты какое!
Мизантроп