Происшествия

сегодня, 09:58

«Рено» врезался бордюр и столб

4 602
#авария #ДТП
«Рено» врезался бордюр и столб

За сутки на дорогах Липецкой области один человек получил травмы.


Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 октября в Липецке на улице Яна Берзина 43-летний водитель «Рено» не справился с управлением и автомобиль врезался сначала в бордюр, а затем в световую опору. Водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

5 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3428 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей.

4 602
#авария #ДТП

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

11 минут назад
Мизантроп, нет, антипрививочник переболевший ковидом, тромбы в мозгу, тромбы в глазах, воспаление нервов - результат на фото.
ответить

Как так, то...

14 минут назад
Асфальт сухой, дорога ровная!!! Покажите застывшую стрелку спидометра...
ответить

Так вот ты какое!

23 минуты назад
Торможение двигателем.
ответить

Мизантроп

32 минуты назад
Под прививкой был.
ответить

Еще в рубрике

В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол
#кража
30
В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол

вчера, 20:39

Происшествия
На улице Доватора искали источник дыма в подъезде
#пожар #МЧС
7
На улице Доватора искали источник дыма в подъезде

вчера, 15:57

Происшествия
В Липецке насмерть разбился мужчина
#падение с высоты
27
В Липецке насмерть разбился мужчина

вчера, 15:34

Происшествия
25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости
#штраф #правила дорожного движения
21
25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости

вчера, 15:24

Происшествия
Со страницы липчанки «ВКонтакте» попросили в долг у 157 её знакомых
#мошенничество #неправомерный доступ к компьютерной информации
11
Со страницы липчанки «ВКонтакте» попросили в долг у 157 её знакомых

вчера, 14:09

Происшествия
«Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес?»
#поджог
41
«Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес?»

вчера, 13:05

Происшествия