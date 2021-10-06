«Рено» врезался бордюр и столб

За сутки на дорогах Липецкой области один человек получил травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 октября в Липецке на улице Яна Берзина 43-летний водитель «Рено» не справился с управлением и автомобиль врезался сначала в бордюр, а затем в световую опору. Водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

5 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3428 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей.