Происшествия

сегодня, 12:01

Разгромившего инсталляцию «Я люблю Сокол» хулигана нашли и наказали

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#хулиганство #вандализм
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На этот раз свою нелюбовь к Соколу выразил 31-летний липчанин.

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Напомним, в ночь с 1 на 2 октября на улице Баумана снова разбили знак «Я люблю Сокол»: мужчина швырнул табличку в ворота гаража, а затем показал неприличный жест в объектив камеры видеонаблюдения. Причём за последнее время это был уже второе нападение на знак, ранее его разгромила 19-летняя липчанка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские нашли и задержали разрушившего инсталляцию.В полиции мужчина сообщил, что раскаивается в том, что сломал вывеску «Я люблю Сокол», и объяснил своё поведение плохим настроением, связанным с употреблением спиртного.

На 31-летнего мужчину составили протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, сотрудниками отдела полиции №5 по городу Липецку будет дана правовая оценка действиям липчанина в части повреждения (уничтожения) чужого имущества. В полицию уже поступило заявление от владельца инсталляции.

Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#хулиганство #вандализм
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Комментарии (10)

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Уваркин Федя

29 минут назад
Есть видео где его наказывают???
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анонимный.алкоголик

51 минуту назад
А зачем он пьет, если от спиртного у него "плохое настроение"? странный какой-то.. у меня вот хорошее.. :)
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Смешно

сегодня, 12:33
А почему?, дедушка устал. Отдыхает.
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Алька

сегодня, 12:23
Накосячат,а потом блеют,как бараны
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Бухое настроение

сегодня, 12:18
17 штук это не стоит. Материал, что-то вроде фанеры, пластмассы. За 17 штук можно было сделать из металла и фик, кто бы эту инсталляцию разбил
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.

сегодня, 12:16
Смешные штрафы вот они и рушат.
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Он

сегодня, 12:16
Больше сюда не вернётся.
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деградируем дальше по всем параметрам

сегодня, 12:14
какие у нас темные и деградированные люди, приходится постоянно им упорно доказывать толерантность после вандализма и нетерпимости к окружающим. ну чес слово шалунишки праааативненькие!
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Сравните кисти полицейского и подозреваемого

сегодня, 12:13
Какой красивый загар у дебошира !
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А почему?

сегодня, 12:09
А почему больше нет сообщений о похождениях депутата Тарасенко? 3 недели назад об этом здесь писали каждый день...
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