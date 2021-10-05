Происшествия
сегодня, 12:01
Разгромившего инсталляцию «Я люблю Сокол» хулигана нашли и наказали
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На этот раз свою нелюбовь к Соколу выразил 31-летний липчанин.
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Напомним, в ночь с 1 на 2 октября на улице Баумана снова разбили знак «Я люблю Сокол»: мужчина швырнул табличку в ворота гаража, а затем показал неприличный жест в объектив камеры видеонаблюдения. Причём за последнее время это был уже второе нападение на знак, ранее его разгромила 19-летняя липчанка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские нашли и задержали разрушившего инсталляцию.В полиции мужчина сообщил, что раскаивается в том, что сломал вывеску «Я люблю Сокол», и объяснил своё поведение плохим настроением, связанным с употреблением спиртного.
На 31-летнего мужчину составили протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Кроме того, сотрудниками отдела полиции №5 по городу Липецку будет дана правовая оценка действиям липчанина в части повреждения (уничтожения) чужого имущества. В полицию уже поступило заявление от владельца инсталляции.
Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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Уваркин Федя
анонимный.алкоголик
Смешно
Алька
Бухое настроение
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Он
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