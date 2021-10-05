Разгромившего инсталляцию «Я люблю Сокол» хулигана нашли и наказали

На этот раз свою нелюбовь к Соколу выразил 31-летний липчанин.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские нашли и задержали разрушившего инсталляцию.В полиции мужчина сообщил, что раскаивается в том, что сломал вывеску «Я люблю Сокол», и объяснил своё поведение плохим настроением, связанным с употреблением спиртного.





На 31-летнего мужчину составили протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, сотрудниками отдела полиции №5 по городу Липецку будет дана правовая оценка действиям липчанина в части повреждения (уничтожения) чужого имущества. В полицию уже поступило заявление от владельца инсталляции.







Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области