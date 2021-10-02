Происшествия

сегодня, 14:03

Мужчина сломал знак «Я люблю Сокол» и показал в камеру неприличный жест

18 1209
#хулиганство #вандализм
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Знак «Я люблю Сокол» снова подвергся нападению

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Сегодня ночью на улице Баумана снова совершено нападение на пластиковый знак «Я люблю Сокол». Мужчина с остервенением разбил знак и швырнул в ворота гаража. А затем показал средний палец в камеру.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №5 проводит проверку. Личность хулигана пока не установлена.

Напомним, это уже не первое нападение на знак микрорайона. В августе 19-летняя липчанка уже крушила этот знак. На нее за это з аведено уголовное дело. Владельцы уничтоженного знака изготовили и установили новый, который обошелся им в 17 тысяч рублей.

18 1209
#хулиганство #вандализм
3

Комментарии (18)

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эстет

8 минут назад
Варламов был бы рад этой выходке,ему ненавистно все пластмассовое!
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дед

9 минут назад
Сейчас это амбициозно и креативно...
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Патриот

13 минут назад
Навальнята беспределят. В знак протеста..
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Сами за это!!!!

14 минут назад
Голосовали и это выбирали!!!
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сквидвард

22 минуты назад
Дураков у нас хватает
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Сенсей.

28 минут назад
Вот что бывает,когда очередь ко мне за Пятерочку,расписана на неделю вперёд,а терпения нет.
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Гость

30 минут назад
Блин вы лучше в следующий раз из металла сделайте, желательно 5 мм)))
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Маша

31 минуту назад
Прикольно
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мнение народа

32 минуты назад
А почему никто не проявляет свою ненависть самому городу?! Всем нравится, что ли, жить в нём!?!
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Животиков

34 минуты назад
из плеханово досрочно освободили некоторое количество пациентов, поэтому такие новости с сокола?
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