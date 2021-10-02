Происшествия
сегодня, 14:03
Мужчина сломал знак «Я люблю Сокол» и показал в камеру неприличный жест
18 1209
Знак «Я люблю Сокол» снова подвергся нападению
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Сегодня ночью на улице Баумана снова совершено нападение на пластиковый знак «Я люблю Сокол». Мужчина с остервенением разбил знак и швырнул в ворота гаража. А затем показал средний палец в камеру.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №5 проводит проверку. Личность хулигана пока не установлена.
Напомним, это уже не первое нападение на знак микрорайона. В августе 19-летняя липчанка уже крушила этот знак. На нее за это з аведено уголовное дело. Владельцы уничтоженного знака изготовили и установили новый, который обошелся им в 17 тысяч рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №5 проводит проверку. Личность хулигана пока не установлена.
Напомним, это уже не первое нападение на знак микрорайона. В августе 19-летняя липчанка уже крушила этот знак. На нее за это з аведено уголовное дело. Владельцы уничтоженного знака изготовили и установили новый, который обошелся им в 17 тысяч рублей.
18 1209
Комментарии (18)
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эстет
дед
Патриот
Сами за это!!!!
сквидвард
Сенсей.
Гость
Маша
мнение народа
Животиков