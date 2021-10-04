Педагог из Грязей борется за звание лучшего воспитателя страны

В Сочи начался заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур, который пройдёт 5–6 октября, включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов. Второй тур будет состоять из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», они пройдёт 7-8 октября, и по их итогам определится победитель.





Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня в Сочи начался заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Липецкую область на конкурсе представляет воспитатель детского сада №11 «Рябинка» города Грязи Дарья Фролова, которая стала победителем регионального отборочного тура.На первом испытании заочного тура участники конкурса «Воспитатель года России – 2021» представили своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог».