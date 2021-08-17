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Разломавшая инсталляцию «Я люблю Сокол» девушка стала фигурантом уголовного дела

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#вандализм #хулиганство
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В отношении 19-летней липчанки, разломавшей знак «Я люблю Сокол», возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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Причиненный владельцу знака ущерб превысил 17 000 рублей. Максимальная санкция инкриминируемой девушки статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, 19-летняя девушка разломала на улице Баумана инсталляцию с надписью «Я люблю Сокол» в ночью на 9 августа.

Полицейские быстро  отыскали девушку, за мелкое хулиганство ее оштрафовали на 1000 рублей.

Расследование уголовного дела проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
14 1515
#вандализм #хулиганство
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Комментарии (14)

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ге лик

7 минут назад
Такая потом при распитии напитков может острого воткнуть собутыльнику
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санитар

7 минут назад
Пьянство не знает пола, превращая и тех и других в животное, и ум тут не поможет. Все дело в моральных тормозах, которых у женщин от природы нет, потому что нет силы, а значит и предпосылок её ограничивать. Поэтому женские драки всегда на смерть, а домашнее насилие имеет женское лицо.
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123 таксист

8 минут назад
Пущай в Усманской пару лет чалится
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Манагер

14 минут назад
Чья то будущая жена. Да уж-в чего стали превращаться девченки. Женишься на такой-а она безработная хату твою разнесет на которую ты пахал и еще кредит не успел выплатить. Замуж нужно брать баб с имуществом-желательно большим чем у тебя самого.
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.¡.

25 минут назад
Значит и на бывшего сенатора, некоего Королёва, тоже надо возбудить уголовное дело – дорожные знаки поломал, повредил чужой автомобиль.
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Вопрос

26 минут назад
кит, а кто тебе сказал , что она возместила ущерб ?
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Илья

26 минут назад
А человека насмерть собьют - условно, во фемида какая справедливая.
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Мнение Народа

32 минуты назад
Штрафа будет мало для неё... Было бы неплохо , если бы она ещё и посидела в тюрьме... Для профилактики... Уж слишком она буйная...
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кит

38 минут назад
За что 2 года!?Сломала из ревности-все должны любить ее,а не сокол!Возместила ущерб и поделом!Не надо на нее статьи вешать!Административка!
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Очень жаль

40 минут назад
Что женщины которые по природе должны быть умнее мужчин такое творят((( ладно бы пьяный мужик. Но женщина..........
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