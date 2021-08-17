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Разломавшая инсталляцию «Я люблю Сокол» девушка стала фигурантом уголовного дела
В отношении 19-летней липчанки, разломавшей знак «Я люблю Сокол», возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Напомним, 19-летняя девушка разломала на улице Баумана инсталляцию с надписью «Я люблю Сокол» в ночью на 9 августа.
Полицейские быстро отыскали девушку, за мелкое хулиганство ее оштрафовали на 1000 рублей.
Расследование уголовного дела проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
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