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Более 250 нарушений числится за авто, влетевшим в отбойник в Москве

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Audi R8 врезалась на большой скорости в отбойник и загорелась

Более 250 нарушений числится за автомашиной Audi R8, которая врезалась на большой скорости в отбойник на северо-западе Москвы и загорелась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

Спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. От удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. В машине, предварительно, находился один человек. Водитель автомобиля умер на месте ДТП.

"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина - собственник автомобиля Audi R8", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы. Водитель был предпринимателем в сфере недвижимости.

Отмечается, что за водителем числится 696 штрафов за нарушения правил дорожного движения. 26 из них он не оплатил.


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