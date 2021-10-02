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Более 250 нарушений числится за авто, влетевшим в отбойник в Москве
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Audi R8 врезалась на большой скорости в отбойник и загорелась
Более 250 нарушений числится за автомашиной Audi R8, которая врезалась на большой скорости в отбойник на северо-западе Москвы и загорелась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.
Спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. От удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. В машине, предварительно, находился один человек. Водитель автомобиля умер на месте ДТП.
"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина - собственник автомобиля Audi R8", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы. Водитель был предпринимателем в сфере недвижимости.
Отмечается, что за водителем числится 696 штрафов за нарушения правил дорожного движения. 26 из них он не оплатил.
Спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. От удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. В машине, предварительно, находился один человек. Водитель автомобиля умер на месте ДТП.
"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина - собственник автомобиля Audi R8", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы. Водитель был предпринимателем в сфере недвижимости.
Отмечается, что за водителем числится 696 штрафов за нарушения правил дорожного движения. 26 из них он не оплатил.
1 371
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