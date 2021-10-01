Культура

сегодня, 14:50

Fox Rock Fest 2022 открывает продажи и называет первые имена участников

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#FOX ROCK FEST #фестиваль
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Fox Rock Fest 2022 открывает продажи и называет первые имена участников
Ценителям современной музыки прошлое лето запомнилось новым фестивалем FOX ROCK FEST 2021, который решительно заявил о себе как об одном из самых ярких open-air в России. В числе его участников были Little Big, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», SHORTPARIS, «Пошлая Молли», The Hatters, «Френдзона», «Кис-Кис» и многие другие знаменитые и любимые всеми музыканты и группы. 
За два дня Зелёный остров в городе Липецке посетили около 20 тысяч гостей. Мероприятие стало настоящим праздником для города и всего региона в целом!

Уже сегодня, 1 октября, стартует продажа билетов категории Early Birds на FOX ROCK FEST 2022, который станет еще круче и масштабней, но при этом неизменно сохранит свою уникальную локацию. 

Итак, с 24 по 26 июня 2022 года - 3 дня, 3 сцены и более 50 самых прослушиваемых и популярных артистов вновь соберутся на острове Зелёный, чтобы подарить самые яркие и запоминающиеся эмоции. Первой пятеркой артистов заявлены: The Hatters, Кис-Кис, Дети Rave, Gone Fludd, Френдзона.

Не упустите возможность стать частью фестиваля и успейте приобрести билеты на сайте https://foxrockfest.ru до 15 октября по самой низкой цене*! 

Опыт прошлого фестиваля показал, что создать масштабное музыкальное событие с впечатляющим лайнапом, при этом соблюсти все меры безопасности – возможно. 

Специально для FOX ROCK FEST 2021 была разработана и реализована успешная модель COVID-free-мероприятия: за счет организаторов посетители смогли пройти бесплатное тестирование, что позволило сделать фестиваль не только островом музыки, но и островом безопасности.

Также, хотим напомнить, что FOX ROCK FEST — это отличное времяпрепровождение для семей с детьми и любителей активного отдыха. В следующем году к всевозможным спортивным и творческим площадкам, например, пляжному волейболу, сапборду и скользкой горке, ставшей чемпионом по популярности и набравшей > 5 миллионов просмотров в TikTok, добавятся и новые спортивные активности. 

FOX ROCK FEST 2022 – это возможность присоединиться к музыкальной истории будущего лета, где, как ранее писали СМИ, «Всё сделано для того, чтобы ты забыл дорогу домой и подвигался в хорошем месте с хорошими людьми».

До встречи на FOX ROCK FEST 2022!

Возрастная категория 6+
* количество ограничено! 

* Юр. Наименование продавца: 
ООО "Рифф" ОГРН 1204800002714
398005, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, владение 1М, помещение 28, 2 этаж

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#FOX ROCK FEST #фестиваль
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