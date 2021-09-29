В России

14 минут назад

Минприроды предлагает изменить формулу экосбора

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#экосбор
Минприроды предлагает новый метод расчета экосбора – его платят компании, которые отказались от самостоятельной утилизации произведенных товаров. «Известия» ознакомились с документом. 

Ведомство предлагает умножать базовую ставку на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности продукции. Базу фиксирует правительство, исходя из ежегодных затрат на сбор, транспортировку и утилизацию мусора. Эта сумма включает и капитальные затраты: часть расходов на покупку и содержание контейнеров, и даже расходы на строительство заводов для переработки, следует из документов.

Предполагается, что повышающий коэффициент будет использовать четыре фактора: насколько легко извлечь из отходов, сколько раз можно перерабатывать товар, есть потребность во вторичном сырье, которое изготавливают из этой фракции. 

Например, упаковка из прозрачного стекла будет иметь коэффициент 1 (заплатит лишь базовую ставку), у некоторых видов электроники он составит пять, уточнили «Известиям» в Российском экологическом операторе, который является соавтором методики. 

Там подтвердили, что новый сбор предъявляет расчет по этой формуле. Включает фиксированную порцию продукции, фиксированную статистику для использования в категории – 45%. Все переменные перемножают. 

Российский экологический оператор (РЭО) работает над тем, чтобы запуск реформы расширенной ответственности производителя (РОП) произошел с 1 января 2022 года, сказал «Известиям» глава оператора Денис Буцаев. С этого момента может начаться и расчет экосбора по новой формуле, добавил он. 

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#экосбор

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