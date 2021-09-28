Очередного грибника искали в лесу спасатели

На этот раз заблудился 81-летний пенсионер.

Фото:

ugpss48.ru

28 сентября в 12:28 часов на пульт дежурного отдельного пожарно-спасательного поста №39 села Большой Хомутец Добровского района поступило сообщение о том, что в службу спасения обратилась женщина, которая не могла дозвониться до своего 81-летнего мужа в течение долгого времени. Он ушел в лес за грибами неподалеку от села Большой Хомутец и перестал выходить на связь.- Дежурная смена ОПСП незамедлительно выехала к месту происшествия и в результате поисковых мероприятий заблудившийся пенсионер был найден и доставлен к своему автомобилю, где его ожидала жена, - сообщили в управлении противопожарной спасательной службы России.Это уже шестой случай поисков спасателями заблудившихся грибников. До этого, в позапрошлые выходные двое грибников заблудились в лесу неподалеку от Большого Хомутца, через несколько дней сразу трое грибников заплутали в лесу у Прибраженовки, в прошлые выходные липчанин потерялся в лесу Усманского района.