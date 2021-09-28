Происшествия

32 минуты назад

Очередного грибника искали в лесу спасатели

2 494
#заблудившиеся грибники
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Очередного грибника искали в лесу спасатели

На этот раз заблудился 81-летний пенсионер.

28 сентября в 12:28 часов на пульт дежурного отдельного пожарно-спасательного поста №39 села Большой Хомутец Добровского района поступило сообщение о том, что в службу спасения  обратилась женщина, которая не могла дозвониться до своего 81-летнего мужа в течение долгого времени. Он ушел в лес за грибами неподалеку от села Большой Хомутец и перестал выходить на связь. 

- Дежурная смена ОПСП незамедлительно выехала к месту происшествия и в результате поисковых мероприятий заблудившийся пенсионер был найден и доставлен к своему автомобилю, где его ожидала жена, - сообщили в управлении противопожарной спасательной службы России.

Это уже шестой случай поисков спасателями заблудившихся грибников. До этого, в позапрошлые выходные двое грибников заблудились в лесу неподалеку от Большого Хомутца, через несколько дней сразу трое грибников заплутали в лесу у Прибраженовки, в прошлые выходные липчанин потерялся в лесу Усманского района. 

Фото: ugpss48.ru

2 494
#заблудившиеся грибники
2

Комментарии (2)

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Липчанка

16 минут назад
Завтра ждём новостей об отправленных, которых угостили
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вова

24 минуты назад
Грибочков хоть набрал?
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