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сегодня, 15:33
СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли альпинисты
Организатор написал явку с повинной
Организатор восхождения туристической группы на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике, передает РЕН ТВ.
Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели группы туристов на Эльбрусе, которые отправились покорять гору в плохую погоду 23 сентября и в итоге оказались в настоящей снежной ловушке. Туристы обратились за помощью, однако спустить с горы живыми удалось не всех - пятеро участников восхождения погибли.
Расследование уголовного дела о гибели альпинистов на горе Эльбрус, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») продолжается.
Следователи приняли решение задержать организатора восхождения. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.
Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели группы туристов на Эльбрусе, которые отправились покорять гору в плохую погоду 23 сентября и в итоге оказались в настоящей снежной ловушке. Туристы обратились за помощью, однако спустить с горы живыми удалось не всех - пятеро участников восхождения погибли.
Расследование уголовного дела о гибели альпинистов на горе Эльбрус, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») продолжается.
Следователи приняли решение задержать организатора восхождения. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.