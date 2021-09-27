Ещё два жителя Липецкой области отравились грибами

Они ели рядовки.

Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, вчера с тяжёлым отравлением грибами туда поступили мужчина и женщина. Они вместе ели рядовки.



Таким образом, с начала сентября в Липецкой области отравились грибами уже четыре человека. 15 сентября в больницу поступила 28-летняя женщин. Жареными грибами женщину угостили, поэтому названия их липчанка не знает. 12 сентября токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя женщина - грибами её тоже угостили.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Лдипецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.



Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.



Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках, кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.



И, основное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.