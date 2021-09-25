В Липецкой области стало больше лесов

В Липецкой области увеличение покрытых лесом земель произошло за счет восстановления горельников 2010 года

Как сообщает Рослесинфорг, в 14 российских регионах стало больше лесов. Речь идет о Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской, Курганской и Липецкой областях. Во всех этих субъектах увеличение площади, покрытой лесом составило от 500 гектаров до 57,9 тысячи гектаров, в том числе за счет работ по искусственному и содействию естественному лесовосстановлению. В этих 14 регионах в 2020 году совокупно было высажено 5,5 миллиона штук сеянцев и саженцев лесных деревьев. Примерно 20% прироста приходятся на деятельность человека по возобновлению лесов, а оставшиеся 80% - на естественные процессы.



По данным пресс-службы Управления лесного хозяйства Липецкой области, в Липецкой области увеличение покрытых лесом земель произошло за счет восстановления горельников 2010 года хозяйственно-ценными древесными породами: сосной обыкновенной, дубом черешчатым, березой повислой, перевода несомкнувшихся лесных культур в земли, занятые лесными насаждениями, а также за счет создания защитных лесных насаждений площадью 24,2 тысячи гектаров за период с 2005 году по 2021 год на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий в рамках исполнения государственной программы области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области». В результате проведенных мероприятий лесистость Липецкой области повысилась на 1,5 %.