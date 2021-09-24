В районе Быханова сада из-под земли забили ключи

Утечку уже устраняют.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Быханов сад» вчера вечером из-под земли забили ключи.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, сотрудники компании уже на месте и принялись устранять утечку.