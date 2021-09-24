Общество
сегодня, 11:15
В районе Быханова сада из-под земли забили ключи
Утечку уже устраняют.
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В Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Быханов сад» вчера вечером из-под земли забили ключи.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, сотрудники компании уже на месте и принялись устранять утечку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, сотрудники компании уже на месте и принялись устранять утечку.
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Михаил
Гость
Пердимонокль
Елена
Всезнающий липчанин
Живу у Звездного
Житель
Попсикакий