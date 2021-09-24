Общество

сегодня, 11:15

В районе Быханова сада из-под земли забили ключи

10 1374
#ЖКХ #ЛГЭК
3

Утечку уже устраняют.

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В Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Быханов сад» вчера вечером из-под земли забили ключи.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, сотрудники компании уже на месте и принялись устранять утечку.
10 1374
#ЖКХ #ЛГЭК
3

Комментарии (10)

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7 минут назад
С помощью тряпок,песка,и то что Бог послал.
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Имя любимое моë

16 минут назад
Что же единая наша россия будет делать через 5 лет, когда сети совсем сгниют? В парках гулять?
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Михаил

20 минут назад
Резульнат , надо менять трубы ,а не потемскинские ремонты делать в парках..
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Гость

24 минуты назад
Очень точная примета: ремонт трубопровода, значит скоро зима.
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Пердимонокль

28 минут назад
У рынка 9-ого такой "святой источник" переводчески " пробивается. Говорят, что уже местные бабули к нему с банками ходить начали:-)
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Елена

34 минуты назад
Не вчера вечером, а вчера утром, а может и раньше.......................
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Всезнающий липчанин

35 минут назад
А в Нижнем парке забили замки...
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Живу у Звездного

сегодня, 11:32
А у нас есть фонтан
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Житель

сегодня, 11:28
Это обычная картина для города последние два года. Главное - общественные пространства и зоны фуд-кортов.
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Попсикакий

сегодня, 11:20
Это еще зима не наступила
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