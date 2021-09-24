Межрегиональный Центр культуры здоровья открылся в Воронеже

В Воронеже открылся Центр культуры здоровья «Олимп Пять» группы компаний «Олимп Здоровья».

Это уникальный центр по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также проблем мужского и женского здоровья, сообщили в компании. Там пояснили, что центр создан для людей, которые планируют системно заниматься своим здоровьем и предотвращать появление заболеваний.

Центр – это шестиэтажное здание площадью почти 9 тысяч квадратных метров, рядом с которым находятся зеленая зона, парковка и часовня. В одном здании размещаются кабинеты, зоны для процедур и отдыха с уникальным оборудованием. Сумма инвестиций в объект – не менее 1 млрд рублей.

У центра несколько направлений работы. Первое – это профилактика. Для этого в «Олимпе Пять» создали программы для укрепления иммунитета. Они, например, включают процедуры грязелечения, бальнеотерапии (лечение минеральными водами) и гидрокинезиотерапии (выполнение физических упражнений в воде). Иммунитет планируют закалять ваннами с лечебной грязью из Карловых Вар, Крыма, грязями Мертвого моря, особой торфяной грязью «Томед», тамбуканской грязью из Пятигорска, грязью Сакского озера. Будут и другие ванны – например, иммерсионная, где человека погружают в теплый бассейн и имитируют невесомость. Также в центре есть криокапсула, полезная для имунной и эндокринной систем организма.













Второе направление работы центра – реабилитация. Например, для восстановления после переломов конечностей предусмотрен курс магнитотерапии, который снимает боль, уменьшает отечность, ускоряет заживление ран и восстановление костей. Для возвращения к активной жизни хотят применять высокотехнологичная лечебная физкультура. Например, ее будут проводить на беговой реабилитационной антигравитационной дорожке (предусматривает комфортную разгрузочную терапию), на комплексе для механотерапии (включает девять тренажеров для восстановления позвоночника при грыжах и заболеваниях суставов). Специальный тренажер позволяет восстановить навыки ходьбы по лестнице. Тренажер с функциональной электростимуляцией способствует лечению опорно-двигательного аппарата, увеличивает подвижность в суставах, полезен для профилактики мышечной атрофии: он стимулирует до шести мышц одновременно.









Предусмотрена и реабилитация после заболевания коронавирусом. Она проводится на специальном аппарате, благодаря которому пациенты могут дышать горным воздухом. Это также полезно для укрепления иммунитета, повышения устойчивости к стрессам, увеличения объема легких, замедления процесса старения клеток, заявляют специалисты центра.

Третье направление – эстетическое. В центре планируют проводить фотоомоложение, косметические процедуры, уколы красоты, в перспективе появится имидж-студия.









«Мы хотим, чтобы люди получали у нас все услуги, не тратя средства на дорогу в столичные клиники или санатории России и Европы,— пояснила председатель совета директоров ГК «Олимп Здоровья» Наталья Соловьева.— Если сопоставить цены, к примеру на грязелечение, то с учетом получения его на месте, без затрат на дорогу и проживание, процедуры обойдутся людям в пять раз дешевле». По ее словам, в пандемию население научилось больше ценить свое здоровье: «Произошел сдвиг в сторону принятия ответственности за свое здоровье на себя. Пандемия показала правильность выбранного нами курса на превентивную профилактическую медицину».

ООО «Центр Культуры Здоровья»

г. Воронеж, ул. Моисеева, 2/2

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© Фотограф : Олег Харсеев 2021 год

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