В России
52 минуты назад
Российских автомобилистов перестали штрафовать за превышение средней скорости
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости.
ГИБДД прекратила штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти 7 лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятия "средняя скорость" ПДД не содержат, - пишет "Ъ".
Практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена, - говорится в официальном комментарии ГУОБДД МВД России.
"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме",— пояснили в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют. В Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.
Технология измерения средней скорости применялась на дорогах России с 2013 года: сначала фиксировалось время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда использовался каскад из нескольких комплексов. Софт вычислял среднюю скорость на участке, выносился штраф. По такому алгоритму до недавних пор работало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.
Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях, позволяя, по заявлениям полиции, сократить аварийность на скоростных трассах.
При этом все эти годы не прекращались споры о законности штрафов — в частности, из-за отсутствия самого понятия "средняя скорость" в ПДД. Ряд депутатов даже пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но законопроект не приняли. При этом, в ряде регионов многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.
Практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена, - говорится в официальном комментарии ГУОБДД МВД России.
"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме",— пояснили в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют. В Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.
Технология измерения средней скорости применялась на дорогах России с 2013 года: сначала фиксировалось время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда использовался каскад из нескольких комплексов. Софт вычислял среднюю скорость на участке, выносился штраф. По такому алгоритму до недавних пор работало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.
Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях, позволяя, по заявлениям полиции, сократить аварийность на скоростных трассах.
При этом все эти годы не прекращались споры о законности штрафов — в частности, из-за отсутствия самого понятия "средняя скорость" в ПДД. Ряд депутатов даже пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но законопроект не приняли. При этом, в ряде регионов многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.