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47 минут назад

Минкультуры рассказало переоснащении муниципальных музеев

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В 2022 году стартует программа, призванная помочь муниципальным музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры. 

«Средства будут направлены с последующим распределением на 2022-2024 годы. Так, в 2022 году планируется переоснастить 105 музеев, в 2023-м — 172 учреждения, и в 2024-м — 157 учреждений», — пояснили в пресс-службе министерства, уточнив, что цифры пока предварительные. 

Таким образом, за три года планируется обновить 434 учреждения. 

Представители регионов рассказали «Известиям», что средства будут в первую очередь потрачены на закупку новых витрин и компьютерного оборудования. 

Впервые о программе стало известно из слов министра культуры Ольги Любимовой. Она сообщила, что ведомство хочет «перезапустить» краеведческие музеи. 
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