52 минуты назад
Ученые открыли новые свойства белков коронавируса
Ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии (Санкт-Петербург) обнаружили у SARS CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. Выводы своего исследования специалисты изложили в статье в журнале Scientific Reports, входящего в группу Nature.
«Взаимодействие SARS CoV-2 с иммунной системой хозяина во многом определяется структурной близостью между вирусными и человеческими белками», — утверждают ученые в статье.
Новые данные могут помочь разработчикам вакцин от COVID-19, говорят авторы работы.
«Желательно, чтобы их препараты вызывали образование антител против тех участков вирусных белков, которые имеют минимальную гомологию с белками человека, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов», — отметил в разговоре с «Известиями» заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович.