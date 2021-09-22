Ученые открыли новые свойства белков коронавируса

Ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии (Санкт-Петербург) обнаружили у SARS CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. Выводы своего исследования специалисты изложили в статье в журнале Scientific Reports, входящего в группу Nature.







«Взаимодействие SARS CoV-2 с иммунной системой хозяина во многом определяется структурной близостью между вирусными и человеческими белками», — утверждают ученые в статье.



Новые данные могут помочь разработчикам вакцин от COVID-19, говорят авторы работы.



«Желательно, чтобы их препараты вызывали образование антител против тех участков вирусных белков, которые имеют минимальную гомологию с белками человека, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов», — отметил в

По новым данным, некоторые из этих белков расположены в шиповом белке коронавируса и, возможно, используются им, чтоб обходить иммунную защиту хозяина. Благодаря этим вставкам иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма. Это замедляет ответ иммунной системы. Такой хитрый ход позволяет коронавирусу легче распространяться в популяции. Также наличием идентичных последовательностей в белках SARS CoV-2 и человеческого организма может объясняться высокая частота аутоиммунных реакций у инфицированных коронавирусом.«Взаимодействие SARS CoV-2 с иммунной системой хозяина во многом определяется структурной близостью между вирусными и человеческими белками», — утверждают ученые в статье.Новые данные могут помочь разработчикам вакцин от COVID-19, говорят авторы работы.«Желательно, чтобы их препараты вызывали образование антител против тех участков вирусных белков, которые имеют минимальную гомологию с белками человека, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов», — отметил в разговоре с «Известиями» заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович.