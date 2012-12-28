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сегодня, 17:32
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Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей

Исков такого размера к городской администрации еще не предъявляли.

В Советском районном суде Липецка рассматривается гражданское дело по иску матери погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего ребенка к управлению главного смотрителя мэрии. Женщина просит суд взыскать 15 миллионов рублей с УГС, который является заказчиком контракта по отлову безнадзорных собак: животные напугали мальчика, который побежал и попал под грузовик.

Напомним, что трагедия произошла утром 21 апреля 2022 года в Липецке напротив дома №76 по улице Гагарина. За рулем мусоровоза, принадлежащего компании «ЭкоПром-Липецк», находился 38-летний водитель. По версии трагедии, озвученной очевидцами, попавший под «МАЗ» школьник убегал от стаи собак. На запись уличной камеры наблюдения, кстати, как раз попали собаки, которые бегали возле той самой злосчастной контейнерной площадки, у которой случилась трагедия.

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После гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении начальницы отдела управления УГС мэрии, которая, в том числе, контролировала подрядную организацию, занимавшуюся отловом собак. В то время исполнителем муниципального контракта было ИП Двуреченская Т.И. Заказчик расторг договор с этой скандальной организацией в октябре 2022 года по причине неисполнения ею обязательств.

Расследование этого дела еще не закончено и обвинения сотруднице УГС не предъявлено. Однако мать погибшего мальчика подала иск к управлению главного смотрителя в частном порядке с требованием о возмещении ей 15 миллионов рублей морального вреда.

Иска такого размера к мэрии еще не предъявляли. Юрист УГС, по ее словам, не нашла таких астрономических сумм в российской судебной практике, когда речь шла даже о собаках, насмерть загрызших детей.

— На последнем заседании по этому гражданскому делу, которое состоялось 26 июня, истица попросила суд запросить в Следственном комитете материалы уголовного дела в отношении нашей сотрудницы. Даже не предполагаю, чем закончится этот гражданский процесс! Если же управление главного смотрителя сделают виновным, то мы с этим ни в коем случае не согласимся, так как никакой нашей вины в смертельном наезде мусоровоза на ребенка нет. Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих инстанциях, — сказали GOROD48 в УГС мэрии Липецка.

Но почему иск подан к УГС мэрии, а не к «Эко-Прому»? И чем закончилось возбужденное полицией по факту жуткого происшествия уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)?

Оказалось, из полиции его забрал региональный Следком в связи с большим общественным резонансом случившегося. Но позже в СУ СК РФ по Липецкой области это уголовное дело прекратил — в связи с отсутствием у водителя мусоровоза возможности предотвратить смертельный наезд на ребенка. А так как это ведомство расследует уголовное дело о халатности в отношении сотрудника УГС, то именно управление и стало ответчиком по иску мамы погибшего мальчика.
ДТП
дети
бродячие животные
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Комментарии (10)

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Алексей
19 минут назад
А также привлечь смотрителя 22 года. За работу ему подотчетных сотрудников. А также предъявить иск к гор. администрации. Вообще к мэру на тот момент - это её кобинет сотрудников
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-
23 минуты назад
Администрация сейчас никто, и звать её никак. У виновных есть имя и фамилия.
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Маша
26 минут назад
А с водителем то что?
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омсквич
29 минут назад
А в итоге все спихнут на несчастного водилу мусоровоза. А собачки как бегали стаями грызя детей, так и дальше бегают
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Это Ещё дёшево!
35 минут назад
За детей реально нужно смертную казнь вводить! Если взялся что-то делать, то делай по человечески! А то, понахапают, тендеров повыигрывают через мутные схемы, а отвечать потом.... незнают на кого свалить!
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Жители
36 минут назад
Правильно. Жизнь ребёнка бесценна. Чинуши не работают, их надо судить и сажать!
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звездочет
45 минут назад
15 млн. астрономическая сумма? да машины чинуш дороже. Т.е. раньше за загрызенных детей не отвечали и тут с чего бы? какие гнилые люди...
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Юрист
58 минут назад
Желать она может хоть миллиард.
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уже бабушка
сегодня, 17:46
Почаще предъявляли бы такие иски к Администрации Липецка , а суды удовлетворяли бы их, тогда и город Липецк стал бы безопаснее для липчан , а так же красивее и чище.....
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48
40 минут назад
Поддерживаю! Жаль всех в этой трагедии, а мерия до сих пор не решит проблему с отловом собак
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