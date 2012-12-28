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сегодня, 17:17

Перед выходными санитарные врачи предостерегают липчан от комаров

В последние годы в Липецкой области регистрируются единичные случаи заболеваний лихорадкой Западного Нила.

Перед выходными, когда многие выезжают на природу, управление Роспотребнадзора по Липецкой области предупредило липчан о необходимости профилактики от укусов комаров.

«В России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, некоторые из них могут обитать практически где угодно. Кровососущие комары передают малярию, туляремию, дирофиляриоз, лихорадку Западного Нила, Зика, чикунгунья, денге и другие заболевания. Для Липецкой области характерным заболеванием является лихорадка Западного Нила. Впервые заболеваемость лихорадкой Западного Нила зарегистрирована на территории области в 2012 году и тогда она носила вспышечный характер (было зарегистрировано 35 случаев), в последние годы регистрировались единичные случаи заболеваний. У всех заболевших заражение было связано с укусами комаров. Сезонность заболевания — летне-осенняя с максимальным числом больных в сентябре (75%). Заражение происходило по месту жительства в городе, при выезде в загородные природные места отдыха, а также при проживании в сельской местности, выездах на дачи и садоводческие участки», — отметили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Западного Нила протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях – с поражением центральной нервной системы. Инкубационный период обычно составляет 3-8 дней. Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40°С. Даже в легких случаях, при которых лихорадочный период составляет 2-3 дня, наблюдается интоксикация, проявляющаяся головной болью, головокружением, ознобом, болью в глазных яблоках, слабостью. После нормализации температуры тела длительно сохраняется астенический синдром (общая слабость, потливость, подавленность психики, бессонница, ослабление памяти). Заболевание также может протекать бессимптомно, в гриппоподобной форме и с поражением центральной нервной системы.

Основными профилактическими мерами являются сетки на окнах, балконах и дверях, фумигаторы и другие устройства, отпугивающие или уничтожающие комаров, аэрозоли, дезинсекционные мероприятия, репеллентные и репеллентно-акарицидные средства.
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