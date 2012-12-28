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Происшествия
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сегодня, 15:17
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Конфликт из-за машины закончился трагедией
Участник ссоры упал, ударился головой и умер.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл 19 сентября прошлого года в двенадцатом часу ночи на улице Чапаева в Липецке.
47-летний обвиняемый заподозрил мужчину в возможном повреждении его автомобиля на стоянке возле дома. По версии следствия, во время ссоры он нанёс один удар рукой в голову потерпевшего, от которого последний упал навзничь, ударившись головой. Мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.
Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.
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