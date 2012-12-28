Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке всё готово к выпускному
Общество
Полицейские показали кадры погони за сбившим ребенка пьяным водителем
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Полиция и медики отговорили липчанина выпрыгнуть с 13 этажа
Происшествия
Из-за праздника выпускников центр Липецка перекроют до 22:30
Общество
Липецкая вечЁрка: новый мэр, стрельба на заправке и протекший дом
Общество
Конфликт из-за машины закончился трагедией
Происшествия
У трактора отказали тормоза на улице Студеновской
Происшествия
В Липецке сбили женщину, а в Тербунском районе столкнулись «Хендай» и большегруз
Происшествия
Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю
Общество
Читать все
Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля
Общество
Конфликт из-за машины закончился трагедией
Происшествия
Концессионер готов 1 июля начать демонтаж трамвайной ветки от депо до Центрального рынка
Общество
Памятник пожарным и спасателям появится у ГУ МЧС России по Липецкой области
Общество
Полиция и медики отговорили липчанина выпрыгнуть с 13 этажа
Происшествия
Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей
Происшествия
Липчанин получил полтора года лишения свободы за татуировки
Происшествия
У трактора отказали тормоза на улице Студеновской
Происшествия
38-летнего жителя Задонского района будут судить за публикацию во «ВКонтакте»
Происшествия
Короткие дожди не повлияют на жару: в Липецкой области днем до +31
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
2741
сегодня, 15:17
11

Конфликт из-за машины закончился трагедией

Участник ссоры упал, ударился головой и умер.

47-летнего липчанина будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). Дело рассмотрит Правобережный районный суд Липецка.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл 19 сентября прошлого года в двенадцатом часу ночи на улице Чапаева в Липецке.

47-летний обвиняемый заподозрил мужчину в возможном повреждении его автомобиля на стоянке возле дома. По версии следствия, во время ссоры он нанёс один удар рукой в голову потерпевшего, от которого последний упал навзничь, ударившись головой. Мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

труп
конфликт
побои
1
6
6
3
6

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елы Палыч
сегодня, 15:57
1,5 года уже зачтут
Ответить
Александр Н.
сегодня, 15:54
Два года за смерть человека-это как понять, за кражу больше дают.
Ответить
Пешеход
сегодня, 15:53
Как в армию сходить.
Ответить
Внушаемый
сегодня, 15:52
Кто он что так можно ?! В полночь напал(скорее всего пьяный)на прохожего,неизвестно чем ударил(кто видел ?_) Луше бы кошелек нашел,там хоть 5 лет дают !
Ответить
А шо
сегодня, 15:41
Так мало,или блатной?
Ответить
65+
сегодня, 15:38
Круто за убийство всего 2 года , как за мешок картошки в колхозе .
Ответить
Иваныч
12 минут назад
При Сталине за колоски больше давали, а щас хошь убивай,хошь воруй миллиарды всего два года .
Ответить
Гражданин
сегодня, 15:38
Как минимум посадить на 10 лет !
Ответить
Гость
сегодня, 15:37
ДО 2-х? А чего сразу не отпустить и грамоту дать?
Ответить
мое имя
сегодня, 15:37
столько стоит жизнь человека по мнению нашего государства.
Ответить
не-а чё
сегодня, 15:36
Убил,всего 2 года. Нормально, чё.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru