Конфликт из-за машины закончился трагедией

Участник ссоры упал, ударился головой и умер.

47-летнего липчанина будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). Дело рассмотрит Правобережный районный суд Липецка.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл 19 сентября прошлого года в двенадцатом часу ночи на улице Чапаева в Липецке.47-летний обвиняемый заподозрил мужчину в возможном повреждении его автомобиля на стоянке возле дома. По версии следствия, во время ссоры он нанёс один удар рукой в голову потерпевшего, от которого последний упал навзничь, ударившись головой. Мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.