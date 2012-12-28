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Происшествия
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22 минуты назад
33-летний добровец во время ссоры открыл огонь из ружья
Теперь его обвиняют в хулиганстве.
Следствие установлено, что в апреле на улице Калинина в селе Доброе во время конфликта с двумя местными жителями мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Таким образом он пытался испугать своих оппонентов. Попытка удалась, его недруги уехали автомобиле и сообщили о случившемся в полицию.
Стрелка задержали ДПС и следственно-оперативной группа неподалеку от места происшествия. Ружье у него изъяли.
Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, рассказали в полиции.
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