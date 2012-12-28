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В выходные холодную воду отключат на 12 улицах
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сегодня, 22:15

В выходные холодную воду отключат на 12 улицах

Из-за плановых ремонтных работ на сетях жители 10-ти улиц останутся без холодной воды в субботу, 29 июня, потребителям еще на двух улицах подачу холодной воды ограничат в воскресенье, 30 июня, сообщили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 29 июня с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 5, 5а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13, 16 по улице Жуковского, №№ 22, 25 по улице Молодежной, №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, в переулках Вишневом, Фруктовом, Даргомыжского, Верещагина. Подвоз воды организуют к дому № 5 по улице Жуковского и по заявкам потребителей. 

В воскресенье, 30 июня не будет холодной воды в домах №№ 9, 11, 11/1 по улице Юных Натуралистов и в частном секторе переулка Костенко. Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Юных Натуралистов, 10, переулок Костенко, 10. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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