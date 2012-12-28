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Общество
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сегодня, 22:15
В выходные холодную воду отключат на 12 улицах
Из-за плановых ремонтных работ на сетях жители 10-ти улиц останутся без холодной воды в субботу, 29 июня, потребителям еще на двух улицах подачу холодной воды ограничат в воскресенье, 30 июня, сообщили в «РВК-Липецк».
В воскресенье, 30 июня не будет холодной воды в домах №№ 9, 11, 11/1 по улице Юных Натуралистов и в частном секторе переулка Костенко. Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Юных Натуралистов, 10, переулок Костенко, 10.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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