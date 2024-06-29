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Происшествия
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сегодня, 09:30
В Хлевенском районе опрокинулся автобус: пострадали три человека
Авария произошла накануне вечером. Помощь пассажирам автобуса оказывали спасатели.
«Пожарные оказали первую помощь двум пассажиркам автобуса и женщине из легкового автомобиля. Всех пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в пресс-службе областного управления государственной противопожарной службы.
Фото пресс-службы УГПСС
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