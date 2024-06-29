В Хлевенском районе опрокинулся автобус: пострадали три человека

Авария произошла накануне вечером. Помощь пассажирам автобуса оказывали спасатели.



Вечером 28 июня в Хлевенском районе на дороге Хлевное - Нижняя Колыбелька служебный автобус на повороте столкнулся с легковым автомобилем «Дэу Сенс», после чего перевернулся. На место аварии прибыли сотрудники УГПСС и МЧС.«Пожарные оказали первую помощь двум пассажиркам автобуса и женщине из легкового автомобиля. Всех пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в пресс-службе областного управления государственной противопожарной службы.