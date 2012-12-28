Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю
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Общество
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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: полицейская погоня, неуправляемый трактор и выпускной бал
Сегодня, 28 июня, полицейские показали видео погони за пьяным водителем, сбившим ребенка, трактор снес водоналивные барьеры на мосту, и в Липецке — выпускной бал.
Позже выяснилось, что автомобилем управлял 45-летний пьяный ельчанин. Его привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: «Невыполнение требования о об остановке транспортного средства» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования». По факту наезда на ребенка пока ведется расследование.
«Этот не Елец, а Чикаго прям какое-то», — подивилась Бабаха.
За прошлые сутки на дорогах региона пострадали два человека. В Липецке сбили женщину, а в Тербунском районе столкнулись «Хендай» и большегруз.
Сегодня утром случилось странное происшествие на мосту через ручей Студеновский. По всей видимости, у трактора отказали тормоза и он снес водоналивные барьеры. Аварию записал авторегистратор.
«Небось в тик токе подзавис», — предположил эх.
Центр города застыл в пробке. Движение перекрыто до 22.30. Что поделаешь, выпускной бывает раз в жизни. Вы сейчас читаете вечЁрку, а на Соборной площади в разгаре праздник «Липецке зори».
В Липецкой области школу закончили около пяти тысяч человек, а в Липецке выпускной — 2024 отмечают 2424 одиннадцатиклассника.
39 выпускников получили за ЕГЭ по 100 баллов. Чаще всего максимальное количество баллов они получали по физике, литературе и химии. А Кирилл Строков из липецкой школы № 59 стал мультибалльником. Он набрал по 100 баллов на экзаменах по математике и физике.
Лидером по количеству выпускников-стобалльников оказалась липецкая гимназия № 64 — в ней в этом году их сразу восемь!
Между тем в областном управлении образования и науки не исключают, что количество стобалльников вырастет. Ведь окончательные результаты ЕГЭ-2024 станут известны до 19 июля, потому что в этом году один предмет можно было пересдать.
Помимо 100-балльников, школы Липецкой области в этом году выпускают более тысячи медалистов! Около 600 одиннадцатиклассников вместе с аттестатами получат золотую медаль и более 400 — вернувшуюся серебряную медаль «За особые успехи в учении».
«Эх, ребята, начинается теперь взрослая жизнь! Кто-то радуется этому, кто-то плачет, но детство прошло! Успехов вам на вашем жизненном пути, меньше преград, больше добра!» — пожелала Нервная мать.
«Когда всё сам — это Робинзон Крузо на необитаемом острове, окончание школы — это ещё не взрослая жизнь, но более высокий уровень ответственности и новые возможности для раздолбайства. Лучшие годы!» — подкорректировал пожелание комментатор.
В выходные липчан ожидает хорошая погода. Завтра в Липецке воздух до +30 градусов.
Жаль, что все городские пляжи закрыты. Санитарные врачи купаться не рекомендуют, так как пробы воды не соответствуют норме по микробиологическим показателям. Следующие пробы они будут брать 1 июля.
А еще санитарные врачи рекомендовали липчанам быть осторожней с комарами. Некоторые виды этого насекомого являются переносчиками возбудителей опасных болезней. Так что стоит установить сетки на окнах, использовать отпугивающие или уничтожающие комаров средства и аэрозоли.
И не забудьте, завтра, 29 июня, сухой закон. Спиртное не будут продавать в магазинах из-за Дня молодежи.
А 1 июля на реконструкцию закроют трамвайную ветку от депо до Центрального рынка. Трамвай «единичку» на время заменит электробус № 10.
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