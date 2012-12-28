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45 минут назад

Дело о двух изнасилованиях пенсионерки подростком дошло до суда

Преступление было совершено 20 лет назад. Обвиняемого в насилии нашли с помощью федеральной базы геномной информации.

СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела изнасиловании и ограблении 80-летней жительницы села Казинка Грязинского района. Во время совершения преступления задержанному было 15 лет, его искали с февраля 2004 года. 

По данным следствия, 19 февраля 2004 года подозреваемый, которому тогда было 15 лет, в поисках металлолома пришел к дому одинокой жительницы села Казинка Грязинского района. 80-летняя хозяйка дома с порога стала прогонять непрошенного гостя. Однако парень забежал в дом и, применив физическую силу, изнасиловал женщину. 23 февраля он еще раз проник в дом женщины, на этот раз через незапертую дверь, и вновь изнасиловал хозяйку. Из дома он забрал дубленку и часы. 

20 лет назад найти насильника не удалось, однако в мае этого года в федеральной базе геномной информации было найдено совпадение генотипического профиля неустановленного лица, чей биологический материал был изъят с места преступления с генетическим профилем жителем Липецка, восемь раз судимого, в том числе за аналогичное преступление, кражи и грабежи. 

Задержанный рецидивист во всем признался и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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