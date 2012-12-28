Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
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Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
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33 минуты назад
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В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Накануне она вручала золотые и серебряные медали выпускникам воловской школы.
Накануне идеолог жесткого цензурирования интернета и звезда TikTok побывала в Волово, где присутствовала на выпускном балу школы имени академика Селищева.
«Сегодня я посетила в селе Волово Липецкой области МБОУ СОШ имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева, где поздравила выпускников с окончанием школы и вручила им золотые и серебряные медали. Недавно я проводила конкурс среди школ. Видео, которое сняли выпускники из этой школы, тронуло меня до глубины души, именно поэтому я поехала к ним», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале перед тем как отправится в Липецк.
Видео t.me/ekaterina_mizulina
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