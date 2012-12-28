В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Накануне она вручала золотые и серебряные медали выпускникам воловской школы.



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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня встречается с липецкой молодежью. Встреча проходит в театре имени Толстого.Накануне идеолог жесткого цензурирования интернета и звезда TikTok побывала в Волово, где присутствовала на выпускном балу школы имени академика Селищева.«Сегодня я посетила в селе Волово Липецкой области МБОУ СОШ имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева, где поздравила выпускников с окончанием школы и вручила им золотые и серебряные медали. Недавно я проводила конкурс среди школ. Видео, которое сняли выпускники из этой школы, тронуло меня до глубины души, именно поэтому я поехала к ним», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале перед тем как отправится в Липецк.