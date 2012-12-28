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203
33 минуты назад
1

В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Накануне она вручала золотые и серебряные медали выпускникам воловской школы.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня встречается с липецкой молодежью. Встреча проходит в театре имени Толстого.

Накануне идеолог жесткого цензурирования интернета и звезда TikTok побывала в Волово, где присутствовала на выпускном балу школы имени академика Селищева.


«Сегодня я посетила в селе Волово Липецкой области МБОУ СОШ имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева, где поздравила выпускников с окончанием школы и вручила им золотые и серебряные медали. Недавно я проводила конкурс среди школ. Видео, которое сняли выпускники из этой школы, тронуло меня до глубины души, именно поэтому я поехала к ним», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале перед тем как отправится в Липецк.

Видео  t.me/ekaterina_mizulina
Екатерина Мизулина
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Комментарии (1)

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Ентот пэтриот
23 минуты назад
Интернет работает, всё хорошо. Зачем Мизулина, непонятно?
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