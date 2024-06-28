Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей
Общество
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сегодня, 18:55
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Каждый пятый участник «Липецких зорь» — медалист
На Соборной площади уже царит атмосфера праздника, хотя официальное время начала концерта — 19:30.
Но выпускной — это не про оценки в аттестате и баллы на ЕГЭ. Это про улыбки и слёзы счастья, про школьные воспоминания и любимых учителей, это про детство и родителей, про юность и красоту.
Дилемма, наряжаться на выпускной скромно и нежно — как на первый бал Наташи Ростовой или вызывающе-сексуально как на красную ковровую дорожку в Голливуде для липецких выпускниц так и остаётся открытой. Как и для выпускников — выделиться из толпы ирокезом-драконом или костюмом человека-пива (да, да, в прошлые годы бывало и такое) или не привлекать к себе излишнего внимания многочисленных СМИ и фотографов.
Выпускница школы №60 Ксения Соловьева пришла в костюме Чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Уже будучи школьницей, девушка подрабатывала аниматором. И сегодня снова в образе
Ксения Корнева из школы №30 пришла на выпускной вся в красном - до кончиков ресниц. Девушка увлекается картами таро и после школы идти учиться не собирается — планирует сразу открыть свой бизнес: продавать свечи и прочее на тему эзотерики
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