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сегодня, 18:55
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Каждый пятый участник «Липецких зорь» — медалист

На Соборной площади уже царит атмосфера праздника, хотя официальное время начала концерта — 19:30. 

В Липецке сегодня со школой прощаются 2424 одиннадцатиклассника. Каждый пятый из них — медалист: в этом году в областном центре более 300 золотых и более 200 серебряных медалистов. Но только каждый 80-й липецкий выпускник— стобалльник ЕГЭ. Всего максимальный результат на ЕГЭ в Липецке получил 31 человек.

Но выпускной — это не про оценки в аттестате и баллы на ЕГЭ. Это про улыбки и слёзы счастья, про школьные воспоминания и любимых учителей, это про детство и родителей, про юность и красоту.

Дилемма, наряжаться на выпускной скромно и нежно — как на первый бал Наташи Ростовой или вызывающе-сексуально как на красную ковровую дорожку в Голливуде для липецких выпускниц так и остаётся открытой.  Как и для выпускников — выделиться из толпы ирокезом-драконом или костюмом человека-пива (да, да, в прошлые годы бывало и такое) или не привлекать к себе излишнего внимания многочисленных СМИ и фотографов.

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Выпускница школы №60 Ксения Соловьева пришла в костюме Чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Уже будучи школьницей, девушка подрабатывала аниматором. И сегодня снова в образе

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Ксения Корнева из школы №30 пришла на выпускной вся в красном - до кончиков ресниц. Девушка увлекается картами таро и после школы идти учиться не собирается — планирует сразу открыть свой бизнес: продавать свечи и прочее на тему эзотерики

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Липецкие зори
выпускной
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
888
4 минуты назад
С каждым годом девушки выглядят очень возрастно. Заметила даже сегодня поколение 12 летние девочки выглядят на 16 -19 лет. И зад и грудь выпирают. Мышление возрастное. В 97 гг помню девочки не так выглядели. Более нежные и детские!
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не-а чё
37 минут назад
Нормальные такие фрики, чё.
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Хельге
49 минут назад
Я тоже хожу полураздета, в тату и пирсинге и на каждое мероприятие выражаюсь именно нарядами. И что дальше?
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Ar
50 минут назад
С каждым годом выпускные все дороже, наряды все шикарнее. Жить определённо стали лучше. Школу окончила в 2011 году, почти все выпускники как-то провинциально выглядили, а последние лет 5 выпускники выглядят (большинство) очень свободно, дорого, можно!2
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!!
11 минут назад
А че не одеваться то на бабло родителей.
Ответить
скуф
16 минут назад
и где вы там "наряды шикарнее" увидели не пойму.. а так да, кредитование населения весьма расширилось за последние годы :)
Ответить
Animal Planet.
56 минут назад
А почему по телевизору не показывают,раньше всегда прямой эфир был.
Ответить
Гость
50 минут назад
Это когда было? Лет 15 назад
Ответить
Animal Planet.
31 минуту назад
Это когда было? Лет 15 назад Уже показывают.
Ответить
Мэр
58 минут назад
И какие критерии получения медалей сейчас?
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скуф
сегодня, 19:28
кошкодевочка прям красота! мяв:)
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Гость
сегодня, 19:16
Почему отменили традицию возлагания выпускникам цветов на площади Героев?
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Хельга
59 минут назад
Сейчас новая трансляция, девочек одевать в полуголые наряды .
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Гость
47 минут назад
Сейчас новая трансляция, девочек одевать в полуголые наряды . Года с 2005 такое пошло
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Если
50 минут назад
Сейчас новая трансляция, девочек одевать в полуголые наряды . Вам не позволяет ваша фигура, то вопрос в вас. Каждый год цепляетесь к напчлам. Вам то что? Это их праздник, это их самовыражение. Эпоха СССР давно закончена
Ответить
Причем
21 минуту назад
Вам не позволяет ваша фигура, то вопрос в вас. Каждый год цепляетесь к напчлам. Вам то что? Это их праздник, это их самовыражение. Эпоха СССР давно закончена здесь эпоха СССР? Полуголые наряды не подходят для выпускного. Должны быть хоть какие рамки приличия для праздника в образовательном учреждении
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