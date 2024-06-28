Каждый пятый участник «Липецких зорь» — медалист

На Соборной площади уже царит атмосфера праздника, хотя официальное время начала концерта — 19:30.



В Липецке сегодня со школой прощаются 2424 одиннадцатиклассника. Каждый пятый из них — медалист: в этом году в областном центре более 300 золотых и более 200 серебряных медалистов. Но только каждый 80-й липецкий выпускник— стобалльник ЕГЭ. Всего максимальный результат на ЕГЭ в Липецке получил 31 человек.Но выпускной — это не про оценки в аттестате и баллы на ЕГЭ. Это про улыбки и слёзы счастья, про школьные воспоминания и любимых учителей, это про детство и родителей, про юность и красоту.Дилемма, наряжаться на выпускной скромно и нежно — как на первый бал Наташи Ростовой или вызывающе-сексуально как на красную ковровую дорожку в Голливуде для липецких выпускниц так и остаётся открытой. Как и для выпускников — выделиться из толпы ирокезом-драконом или костюмом человека-пива (да, да, в прошлые годы бывало и такое) или не привлекать к себе излишнего внимания многочисленных СМИ и фотографов.