Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
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33 минуты назад
«Липецкие зори-2024»: все оттенки счастья
Накануне 2424 липецких выпускника начали взрослую жизнь. GOROD48 спросил у тех, кто радовался за ребят: а каким были их выпускные зори.
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