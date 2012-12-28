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33 минуты назад

«Липецкие зори-2024»: все оттенки счастья

Накануне 2424 липецких выпускника начали взрослую жизнь. GOROD48 спросил у тех, кто радовался за ребят: а каким были их выпускные зори.

Липецкие зори
выпускной
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