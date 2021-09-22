Дело об убийстве школьницы и её матери раскрыто через 20 лет: обвиняемого ждет суд

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы и её матери, пропавших без вести в мае 2001 года. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний муж погибшей женщины. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, днем 6 мая 2001 года обвиняемый в квартире 41-летней жены на проспекте Победы во время конфликта на почве ревности и личных неприязненных отношений убил женщину несколькими ударами по голове деревянной ножкой от стола с металлическим штырем. Свидетельницей убийства стала 14-летняя дочь женщины.



«Следствие считает, что с целью скрыть особо тяжкое преступление обвиняемый расправился с падчерицей, нанеся ей не менее двух ударов по голове той же деревянной ножкой от стола. Тело обвиняемый решил спрятать тела в лесопосадках в районе ЛТЗ. Дождавшись ночи, он завернул их в простыни и вывез на своем автомобиле в лес, где закопал недалеко от автодороги «Липецк – Усмань». Родственникам, обеспокоенным длительным отсутствием потерпевших, он выдвигал различные версии причин и обстоятельств их скорого отъезда без документов и личных вещей с неизвестными ему лицами», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области..



Стараясь снять с себя подозрения. мужчина заявил о безвестном исчезновении супруги и её дочери в правоохранительные органы, и сам активно участвовал в их поисках. Одновременно с этим он делал ремонт в квартире на месте убийства и продавал мебель из комнаты падчерицы, раздавал личные вещи потерпевших.



В 2001 году в с длительным отсутствием каких-либо сведений о месте нахождения женщины и её дочери было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако его расследование приостановили в 2002 году из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



К новому расследованию безвестного исчезновения школьницы и её матери следователи регионального СКР вернулись в сентябре 2020 года после детального анализа сведений, содержащихся в материалах уголовного дела. По результатам кропотливой работы специально созданной для расследования преступлений прошлых лет аналитической группы появились основания для допроса мужа потерпевшей.



«При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, сообщив все детали убийства, а также механизм нанесения ударов ножкой кухонного стола. Свои показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия, а также указал примерное место, где закопал тела. Для их поисков следователями и криминалистами регионального следственного управления и Следственного комитета России была исследована территория площадью более 300 квадратных метров с применением криминалистической техники. Однако на данном участке за 20 лет неоднократно проводились земляные работы, кроме этого полномасштабным поискам препятствовало наличие газопровода и кабеля высокого напряжения. После безрезультативных поисков тел потерпевших обвиняемый выдвинул версию о непричастности к совершению особо тяжкого преступления, объясняя данные им признательные показания оказанным на него давлением. К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как способ защиты, и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, выводы экспертов, результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствуют о том, что обвиняемый располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы», - говорится в сообщении СКР.



Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

