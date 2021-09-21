В России
сегодня, 16:24
Президент РФ заявил о восстановлении российской экономики после пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спад в российской экономике, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен.
В ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции глава государства Владимир Путин отметил, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. "Совсем недавно мы ещё говорили "в целом восстановилась" – сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - заявил российский лидер.
"По итогам 7 месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6%. Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объём вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщил президент.
Путин подчеркнул ещё один очень важный результат, который был достигнут за последнее время. "Был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек", - добавил глава государства.
При этом, по его словам, эта задача решена ещё не во всех регионах, и остаётся высоким уровень безработицы также среди молодёжи, людей с ограничениями здоровья, - говорится на сайте Кремля.
В ходе совещания обсуждалось планирование федерального бюджета на трёхлетний период. К 2024 году Путин также надеется добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. Среди основных задач российский лидер назвал повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни.
К 2024 году президент поручил обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться наконец от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов.
Кроме того, были даны отдельные поручения до конца 2023 года ускорить работы по ликвидации свалок в черте городов. Здесь также необходимо заложить средства в бюджет, - отметил Путин.
По его словам, особое внимание нужно уделить вложениям в инфраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, по решению задач, имеющих комплексный эффект для территорий нашей страны.
Все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете, - подытожил президент.
"По итогам 7 месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6%. Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объём вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщил президент.
Путин подчеркнул ещё один очень важный результат, который был достигнут за последнее время. "Был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек", - добавил глава государства.
При этом, по его словам, эта задача решена ещё не во всех регионах, и остаётся высоким уровень безработицы также среди молодёжи, людей с ограничениями здоровья, - говорится на сайте Кремля.
В ходе совещания обсуждалось планирование федерального бюджета на трёхлетний период. К 2024 году Путин также надеется добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. Среди основных задач российский лидер назвал повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни.
К 2024 году президент поручил обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться наконец от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов.
Кроме того, были даны отдельные поручения до конца 2023 года ускорить работы по ликвидации свалок в черте городов. Здесь также необходимо заложить средства в бюджет, - отметил Путин.
По его словам, особое внимание нужно уделить вложениям в инфраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, по решению задач, имеющих комплексный эффект для территорий нашей страны.
Все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете, - подытожил президент.