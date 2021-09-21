В России

19 минут назад

Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках

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Верховный суд России признал законным решение о запрете разводить домашних птиц на садовых участках. Это следует из текста решения судьи Верховного суда, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала жительницу региона на 10 000 рублей, признав ее виновной в административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель).

Поводом послужило то обстоятельство, что она разводила птиц на своем садовом участке. Женщина обжаловала это решение, но суды первой и второй инстанций признали законным действия инспекции. Тогда она обратилась в Верховный суд. "Суд решил постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и охране земель в отношении Коверченко Таисии Ивановны по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Коверченко оставить без удовлетворения", - сказано в тексте.

Неизвестно, был ли это плановый рейд в поисках нелегального разведения домашних птиц, или куры надоели соседям, а те пожаловались властям. Но де-юре участок женщины предназначен для садоводства. Это значит, что нужно сажать деревья, а также можно поставить ульи с пчелами с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых. Использование земли не по целевому назначению - это административное правонарушение.

Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.
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