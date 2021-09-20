Двух липчан будут судить за похищение человека и вымогательство

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела двух местных жителей 28 и 27 лет, обвиняемых в похищении 22-летнего парня и вымогательстве.

По данным следствия, в мае 2019 года после употребления спиртного в одном из питейных заведений Липецка обвиняемые затеяли ссору с 22-летним липчанином, находившимся у входа в бар.



«Желая избежать дальнейшего развития конфликта, молодой человек покинул место ссоры. Обвиняемые догнали его, нанесли удары руками и ногами по голове и телу, после чего поместили в багажник своего автомобиля и вывезли в Добровский район. При этом потерпевшему удалось сообщить о похищении своему отцу до того, как обвиняемые отобрали у него второй сотовый телефон», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Кроме того, один из похитителей, угрожая применением насилия, потребовал от похищенного переоформить на него свой автомобиль «Форд», а в случае отказа передать 200 тысяч рублей. Однако, в результате своевременных действий сотрудников правоохранительных органов, которые занимались проверкой сообщения о похищении липчанина, незаконные требования одного из фигурантов о передаче имущества не были реализованы, в связи с его задержанием.



Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично и раскаялись в содеянном. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

