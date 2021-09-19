Происшествия

47 минут назад

Полицейские вычислили интернет-мошенника

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#мошенничество
Полицейские вычислили интернет-мошенника

Ранее он был судим за кражи.

В мае текущего года в ОМВД России «Чаплыгинский» обратился 33-летний мужчина, который стал жертвой интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Пострадавший попытался купить через объявление в социальной сети задние фонари и шланг кондиционера на автомобиль «Субару». Он позвонил продавцу, обсудил условия доставки и оплаты товара и только после этого перевёл 6 300 рублей предоплаты. При этом ничего подозрительного не заметил. После того как деньги были переведены, продавец перестал выходить на связь.  

- По данному факту СО МОМВД России «Чаплыгинский» было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Установить подозреваемого сразу не представилось возможным. Поэтому на протяжении нескольких месяцев сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление виновного лица. К 13 сентября был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность к совершению данных преступлений ранее судимого за кражи 26-летнего жителя Чаплыгинского района, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
1 380
#мошенничество

Комментарии (1)

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н-дя

35 минут назад
Козину 3.5 года дали за 30 лямов,а тут всего 6 300.
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