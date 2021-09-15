Общество
45 минут назад
«Дайте моим девочкам на реабилитацию еще один час!»
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Мать близнецов-инвалидов, поставившая их на ноги вопреки прогнозам медиков, продолжает борьбу за судьбу своих детей.
Несколько лет назад GOROD48 рассказал о Светлане Соболевой, воспитывающей двух больных дочерей – Дашу и Катю.
Обе девочки родились нормальными на сроке в 36 недель, ничего подозрительного в их здоровье медики не увидели.
-В семь месяцев после прививок АКДС и против полиомиелита случилось страшное: у дочерей резко проявились симптомы аутизма. По всей видимости, у них все же было некое врожденное органическое повреждение мозга и прививки стали катализатором ухудшения состояния детей, - рассказывала GOROD48 мама девочек.
Кроме аутизма, у близняшек диагностировали ДЦП и еще целый список заболеваний, включая проблемы со зрением.
Врачи в своих прогнозах были крайне пессимистичны, Светлане говорили, что ее дочери никогда не будут, не то что ходить, но даже не смогут сидеть. Матери не раз намекали, мол, не губите свою жизнь из-за трагической случайности, откажитесь от дочерей, отдайте их в спецучреждение. Но Светлана взялась за воспитание и реабилитацию детей. Одна. Местные власти как могли семье помогали. Девочек лечили не только в Липецке, но и в Воронеже, и в Москве. Как-то администрация Липецка отработала один день в пользу семьи, перечислив дневной заработок на курс иглотерапии для детей в Китае.
Девочки росли, Светлана делала все, чтобы они хоть как-то познавали жизнь, и к семи годам Даша и Катя начали ходить. Этот успех окрылил Светлану, и она продолжила заниматься реабилитацией дочерей, ломая совершенно непроходимые стены. При этом, работая, пока дочери находились на реабилитации в том или ином учреждении.
Два года с девочками занимались в грязинском «Центре непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» «Траектория». Светлана говорит, что в центре девочкам дали очень многое. Детям с такими заболеваниями крайне важно находится в социуме, познавать мир и желательно прогрессировать. А вот с этим в последнее время, по словам Светланы Соболевой, начались проблемы.
Год назад девочек взяли в липецкую коррекционную общеобразовательную школу-интернат VII вида для слепых и слабовидящих детей. Для девочек организовали отдельный класс. По три часа в день они находились в интернате, где с ними занимались специалисты. В это время Светлана работала. Но в этом учебном году Светлане сказали, что смысла в дальнейшей реабилитации дочерей, именно в этом интернате нет, и предложили перевести их в спецучреждение под Ельцом, на пятидневку, где за детьми будет осуществляться уход. Или же оставить девочек дома, соответственно, без какого-либо обучения, реабилитации и коррекции.
Как рассказал GOROD48 директор липецкого интерната для слабовидящих детей Игорь Батищев, девочки серьезно больны, и именно в этом интернате находиться не должны.
- Девочки очень тяжелые. Они должны находиться в совсем другом интернате, например, в Ельце. В школе они никак находиться не могут, а у нас, прежде всего – школа-интернат. Кате и Даше нужен просто присмотр. Но, даже в этом случае, мы от них не оказываемся. На днях совместно с управлением соцзащиты приняли такое решение. Девочки находятся с 08.30 до 12.30 в нашей школе, потом мы передаем их социальным работникам, которые отвезут их домой, и дождутся возвращения матери с работы.
Светлана Соболева не согласна, что на ее дочках можно «ставить крест». Она верит, что дальнейшая реабилитация Кати и Даши возможна.
- Мне всегда говорили, что «всё», девочки не смогут ни сидеть, ни ходить, но в итоге они и сидеть научились, и даже ходить. Я даже не рассматриваю вариант помещения Даши и Кати в елецкий дом инвалидов, а то заведение именно таковым и является. Это будет означать отказ от них. А я никогда не брошу дочерей. Я прошу дать мне возможность и дальше заниматься их реабилитацией, чтобы к тому времени, что они находятся в липецком интернате, а им выделили на обучение три часа, ссылаясь на учебный план, прибавили еще один час и с ними работали бы преподаватели. Или чтобы они посещали бассейн интерната и с ними занимались лечебной физкультурой. Только так возможна дальнейшая реабилитация, - говорит Светлана Соболева.
Обе девочки родились нормальными на сроке в 36 недель, ничего подозрительного в их здоровье медики не увидели.
-В семь месяцев после прививок АКДС и против полиомиелита случилось страшное: у дочерей резко проявились симптомы аутизма. По всей видимости, у них все же было некое врожденное органическое повреждение мозга и прививки стали катализатором ухудшения состояния детей, - рассказывала GOROD48 мама девочек.
Кроме аутизма, у близняшек диагностировали ДЦП и еще целый список заболеваний, включая проблемы со зрением.
Врачи в своих прогнозах были крайне пессимистичны, Светлане говорили, что ее дочери никогда не будут, не то что ходить, но даже не смогут сидеть. Матери не раз намекали, мол, не губите свою жизнь из-за трагической случайности, откажитесь от дочерей, отдайте их в спецучреждение. Но Светлана взялась за воспитание и реабилитацию детей. Одна. Местные власти как могли семье помогали. Девочек лечили не только в Липецке, но и в Воронеже, и в Москве. Как-то администрация Липецка отработала один день в пользу семьи, перечислив дневной заработок на курс иглотерапии для детей в Китае.
Девочки росли, Светлана делала все, чтобы они хоть как-то познавали жизнь, и к семи годам Даша и Катя начали ходить. Этот успех окрылил Светлану, и она продолжила заниматься реабилитацией дочерей, ломая совершенно непроходимые стены. При этом, работая, пока дочери находились на реабилитации в том или ином учреждении.
Два года с девочками занимались в грязинском «Центре непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» «Траектория». Светлана говорит, что в центре девочкам дали очень многое. Детям с такими заболеваниями крайне важно находится в социуме, познавать мир и желательно прогрессировать. А вот с этим в последнее время, по словам Светланы Соболевой, начались проблемы.
Год назад девочек взяли в липецкую коррекционную общеобразовательную школу-интернат VII вида для слепых и слабовидящих детей. Для девочек организовали отдельный класс. По три часа в день они находились в интернате, где с ними занимались специалисты. В это время Светлана работала. Но в этом учебном году Светлане сказали, что смысла в дальнейшей реабилитации дочерей, именно в этом интернате нет, и предложили перевести их в спецучреждение под Ельцом, на пятидневку, где за детьми будет осуществляться уход. Или же оставить девочек дома, соответственно, без какого-либо обучения, реабилитации и коррекции.
Как рассказал GOROD48 директор липецкого интерната для слабовидящих детей Игорь Батищев, девочки серьезно больны, и именно в этом интернате находиться не должны.
- Девочки очень тяжелые. Они должны находиться в совсем другом интернате, например, в Ельце. В школе они никак находиться не могут, а у нас, прежде всего – школа-интернат. Кате и Даше нужен просто присмотр. Но, даже в этом случае, мы от них не оказываемся. На днях совместно с управлением соцзащиты приняли такое решение. Девочки находятся с 08.30 до 12.30 в нашей школе, потом мы передаем их социальным работникам, которые отвезут их домой, и дождутся возвращения матери с работы.
Светлана Соболева не согласна, что на ее дочках можно «ставить крест». Она верит, что дальнейшая реабилитация Кати и Даши возможна.
- Мне всегда говорили, что «всё», девочки не смогут ни сидеть, ни ходить, но в итоге они и сидеть научились, и даже ходить. Я даже не рассматриваю вариант помещения Даши и Кати в елецкий дом инвалидов, а то заведение именно таковым и является. Это будет означать отказ от них. А я никогда не брошу дочерей. Я прошу дать мне возможность и дальше заниматься их реабилитацией, чтобы к тому времени, что они находятся в липецком интернате, а им выделили на обучение три часа, ссылаясь на учебный план, прибавили еще один час и с ними работали бы преподаватели. Или чтобы они посещали бассейн интерната и с ними занимались лечебной физкультурой. Только так возможна дальнейшая реабилитация, - говорит Светлана Соболева.
6 934
чем раньше
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размышление
печаль
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