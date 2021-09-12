В частном секторе Липецка - большое отключение холодной воды

12 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останется поселок Дачный: воды не будет в частном секторе улиц Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Бурлакова.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на улице Брестской ЛГЭК временно отключит холодную воду потребителям района Свободный Сокол – жителям частного сектора улиц Подарского, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Д. Бедного, Водной, Третьякова, Курчатова, Булавина, Кулибина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Баумана, Арсеньева и переулков Чугунного, Руднева, Рахманинова, Ростовского, Коперника, Ракетного, Теплого, Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермакова, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





