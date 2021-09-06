Экономика

сегодня, 16:32

Только 3,3% липчан получают зарплату выше 100 тысяч рублей

8 554
#зарплата
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Только 3,3% липчан получают зарплату выше 100 тысяч рублей

Зарплату от 100 тысяч рублей в нынешнем году получали 3,3% липчан, работающих на средних и крупных предприятиях. По сравнению с допандемийным, 2019 годом, их доля немного выросла – два года назад таких работников насчитывалось в регионе 2,3%, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.  

В целом по России высокую зарплату от 100 тысяч рублей получают 10,3% работников средних и крупных предприятий. В 2019 году их доля составляла 7,2%. Высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. В лидерах - Чукотка (здесь 47% работников получают зарплату от 100 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), отмечают эксперты. Меньше всего работников с зарплатами от 100 тысяч в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах: в лидерах антирейтинга – Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%).  

Для составления рейтинга аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников средних и крупных предприятий по размерам заработной платы. В заработную плату включались все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и премии. Не включались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера. Рассматриваемая начисленная зарплата от 100 тысяч рублей учитывается до вычета подоходного налога. Также эксперты FinExpertiza отметили – доля сотрудников с зарплатой от 100 тысяч рублей растет из года в год. Однако важно учитывать, что из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплатной планки постепенно снижается. Так, рост потребительских цен за рассматриваемый двухлетний период составил около 8,8%, поэтому покупательная способность денег неминуемо уменьшалась. 
8 554
#зарплата
1

Комментарии (8)

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18 минут назад
Чьё, настанет будуЮщее , Если правильно проголосовать!
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Чьё

24 минуты назад
19 сентября, будущее?
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труженик

28 минут назад
да врете вы. у меня десять знакомых и у всех больше 100 значить 100 процентов получают больше 100 тыщь
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Эх

49 минут назад
Наверно на Нлмк....
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Наталья

54 минуты назад
Конечно, наше бессменное руководство научилось зарабатывать, но не научилась работать.
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19 сентября

сегодня, 16:48
Нужно голосовать правильно!, За будущее.
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Да вы что?!

сегодня, 16:47
А по всем отчётам врачи получают 200% от средней з/п по региону!))))) Значит опять кто-то звез*ит?
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Липчанин

сегодня, 16:39
Ну так она и будет потихоньку расти, ведь у нашего руководства подрастает дети, внуки, близкие родственники.
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