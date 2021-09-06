Только 3,3% липчан получают зарплату выше 100 тысяч рублей

Зарплату от 100 тысяч рублей в нынешнем году получали 3,3% липчан, работающих на средних и крупных предприятиях. По сравнению с допандемийным, 2019 годом, их доля немного выросла – два года назад таких работников насчитывалось в регионе 2,3%, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России высокую зарплату от 100 тысяч рублей получают 10,3% работников средних и крупных предприятий. В 2019 году их доля составляла 7,2%. Высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. В лидерах - Чукотка (здесь 47% работников получают зарплату от 100 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), отмечают эксперты. Меньше всего работников с зарплатами от 100 тысяч в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах: в лидерах антирейтинга – Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%).



Для составления рейтинга аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников средних и крупных предприятий по размерам заработной платы. В заработную плату включались все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и премии. Не включались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера. Рассматриваемая начисленная зарплата от 100 тысяч рублей учитывается до вычета подоходного налога. Также эксперты FinExpertiza отметили – доля сотрудников с зарплатой от 100 тысяч рублей растет из года в год. Однако важно учитывать, что из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплатной планки постепенно снижается. Так, рост потребительских цен за рассматриваемый двухлетний период составил около 8,8%, поэтому покупательная способность денег неминуемо уменьшалась.

