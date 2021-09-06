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Только 3,3% липчан получают зарплату выше 100 тысяч рублей
Зарплату от 100 тысяч рублей в нынешнем году получали 3,3% липчан, работающих на средних и крупных предприятиях. По сравнению с допандемийным, 2019 годом, их доля немного выросла – два года назад таких работников насчитывалось в регионе 2,3%, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Для составления рейтинга аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников средних и крупных предприятий по размерам заработной платы. В заработную плату включались все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и премии. Не включались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера. Рассматриваемая начисленная зарплата от 100 тысяч рублей учитывается до вычета подоходного налога. Также эксперты FinExpertiza отметили – доля сотрудников с зарплатой от 100 тысяч рублей растет из года в год. Однако важно учитывать, что из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплатной планки постепенно снижается. Так, рост потребительских цен за рассматриваемый двухлетний период составил около 8,8%, поэтому покупательная способность денег неминуемо уменьшалась.
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