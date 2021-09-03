На территории «Русборга» появилась землянка за 600 тысяч рублей

Землянки строят на средства грантов.

Через неделю на средства гранта Росмолодёжи елецкие реконструкторы начнут строить полуземлянку, навес и новую сцену для музыкантов «Русборга». По выходным ждут на помощь добровольцев: нужно резать дёрн для крыш, делать из камня отмостку вокруг колодца и центрального камня.









Елецкие реконструкторы завершают реализацию проекта на средства Фонда президентских грантов.- Доделали с нашими добровольцами землянку, - сообщил в соцсетях Павел Семёнов. - Конструктивно она готовая, но надо ещё обложить крышу до конца дёрном и подсеять травы. Дверь завтра вставим. Землянка получилась отличная. Многие спрашивают, во что встало её изготовление. Если соберётесь строить, готовьте 600-650 тысяч рублей, с меньшей суммой придётся делать с многочисленными компромиссами в конструкции. Из средств гранта потрачено почти 300 тысяч рублей, остальное наши деньги в порядке софинансирования.Внутри помещение 3,2 на 4,2 метра, высота где-то 2,7 метра.