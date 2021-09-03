Культура

40 минут назад

На территории «Русборга» появилась землянка за 600 тысяч рублей

3 362
#фестиваль #Русборг
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На территории «Русборга» появилась землянка за 600 тысяч рублей

Землянки строят на средства грантов.

Елецкие реконструкторы завершают реализацию проекта на средства Фонда президентских грантов.

- Доделали с нашими добровольцами землянку, - сообщил в соцсетях Павел Семёнов. - Конструктивно она готовая, но надо ещё обложить крышу до конца дёрном и подсеять травы. Дверь завтра вставим. Землянка получилась отличная. Многие спрашивают, во что встало её изготовление. Если соберётесь строить, готовьте 600-650 тысяч рублей, с меньшей суммой придётся делать с многочисленными компромиссами в конструкции. Из средств гранта потрачено почти 300 тысяч рублей, остальное наши деньги в порядке софинансирования.
Внутри помещение 3,2 на 4,2 метра, высота где-то 2,7 метра.

Через неделю на средства гранта Росмолодёжи елецкие реконструкторы начнут строить полуземлянку, навес и новую сцену для музыкантов «Русборга». По выходным ждут на помощь добровольцев: нужно резать дёрн для крыш, делать из камня отмостку вокруг колодца и центрального камня.

Фото - vk.com

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#фестиваль #Русборг
1

Комментарии (3)

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Роман

3 минуты назад
48 000 м/кв. Если учесть что без отделки,без инженерных систем,без централизованного отопления и инфраструктуры... Кто-то кого-то страшно "шутит".
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Люда

9 минут назад
Из каких материалов строили.Нам пристройка к дому в два раза больше площадью обошлась в 350 т.р.
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Люд

26 минут назад
Раздайте липчанам по 600 к., пущай хоть землянок себе золотых настроят!
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