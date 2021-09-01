47 минут назад
Названы причины крушения нового военного самолета в Подмосковье
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье произошло в результате потери газодинамической устойчивости правого двигателя и несовершенства огнетушительной системы самолета.
Основной причиной катастрофы стала спешка – желание показать машину на форумах и авиасалонах, - утверждают источники.
Специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены, но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар.
Причем первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. В кабине пилотов уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения — в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления.
Но, к сожалению, она не смогла остановить пожар. Вторая очередь тушения, запущенная летчиками вручную, также сработала без эффекта. Связано это было с тем, что обе пожарные системы ориентировались на двигатели. В результате пена заполняла то место, с которого огонь уже перекинулся во внутреннюю полость крыла, - рассказали источники, близкие к расследованию.
Других огнетушителей в самолет встроено не было, поэтому пилотам пришлось пытаться вернуться на аэродром.
Элерон самолета встал в нейтральное положение из-за начавшихся разрушений, поэтому летчики не смогли управлять машиной. Последние секунды перед гибелью они провели в молчании. Вывести из крена самолет в таких условиях не сумел бы ни один летчик в мире.
Специалисты отмечают, что экипаж действовал без паники, точно и аккуратно. "Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку "сдалась" сама машина", — отмечается в сообщении.
Часть экспертов полагает, что причиной трагедии стала неподготовленность экспериментального самолета и спешка с вводом его в строй.
Трагический полет стал 23-м в карьере Ил-112В. Почти все его рейсы длились не более пяти минут. Больше всего нареканий со стороны конструкторов вызывали именно двигатели.
Для установления точной причины возгорания борта эксперты ждут результатов исследований.
Самолет Ил-112В потерпел крушение под Кубинкой 17 августа через несколько минут после взлета. Пилоты пытались до последнего мгновения увести самолет от жилых домов.
Сотрудников ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», а именно летчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Худеева» по указу президента РФ наградят за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, орденом Мужества.