Коронавирус
сегодня, 12:05
В Липецкой области за сутки выявили 214 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 29 августа 2020 года врачи зафиксировали 21 новый случай коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 214 новых случаев COVID-19, восемь человек умерли, 210 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 448 случаев COVID-19, выздоровели 39 729 человек, умерли 1 384 человека.
В России за сутки выявлены 19 286 случаев COVID-19, выздоровели 16 804 человека, умерли — 797 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 882 827 случаев COVID-19, выздоровели 6 148 250 человек, умерли — 181 637 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 448 случаев COVID-19, выздоровели 39 729 человек, умерли 1 384 человека.
В России за сутки выявлены 19 286 случаев COVID-19, выздоровели 16 804 человека, умерли — 797 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 882 827 случаев COVID-19, выздоровели 6 148 250 человек, умерли — 181 637 человек.
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