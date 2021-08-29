Коронавирус

сегодня, 12:05

В Липецкой области за сутки выявили 214 случаев COVID-19, 8 человек умерли

1 371
#коронавирус
В Липецкой области за сутки выявили 214 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 29 августа 2020 года врачи зафиксировали 21 новый случай коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 214 новых случаев COVID-19, восемь человек умерли, 210 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 448 случаев COVID-19, выздоровели 39 729 человек, умерли 1 384 человека.

В России за сутки выявлены 19 286 случаев COVID-19, выздоровели 16 804 человека, умерли — 797 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 882 827 случаев COVID-19, выздоровели 6 148 250 человек, умерли — 181 637 человек.
1 371
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

меня зовут МК

39 минут назад
Ещё 8 умерших сегодня... И так каждый день: то 7, то 6 или 9... Что ж, получается , от вакцины толку никакого нет ?! Кольнулся ты или нет , ты всё равно отъедишь на кладбище.... Ужас! Лично я , не хочу пополнить печальную статистику умерших...
ответить

Еще в рубрике

215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались
#коронавирус
44
215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались

вчера, 11:45

Коронавирус
Коронавирус в России: «да» - учебному году в очном формате
#коронавирус
7
Коронавирус в России: «да» - учебному году в очном формате

вчера, 09:36

Здоровье
За сутки в Липецкой области выявили 217 случаев COVID-19, десять человек умерли
#коронавирус
27
За сутки в Липецкой области выявили 217 случаев COVID-19, десять человек умерли

27.08.2021 11:06

Коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области
#коронавирус
9
В больницах от COVID-19 лечатся 730 жителей Липецкой области

26.08.2021 17:20

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли
#коронавирус
20
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли

26.08.2021 11:59

Коронавирус
Пяти предпринимателям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение антиковидных требований
#коронавирус #масочный режим
24
Пяти предпринимателям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение антиковидных требований

25.08.2021 17:22

Коронавирус